紐約市警察踩油門衝撞人群…示威者倒地　華府啟動國民兵保住白宮

▲紐約市警車衝撞人群。(圖/翻攝自推特/@yashar)



記者丁維瑀/綜合報導

非裔男子佛洛伊德(George Floyd)生前遭白人警察用膝蓋壓制頸部,殘忍畫面引發全美震怒,示威活動也越演越烈。《美聯社》整理各地狀況,其中可見紐約市警察局一輛警車衝進人群中,多人倒地,但還不清楚是否有傷亡狀況。

示威活動於30日開始變得激烈,從紐約到洛杉磯都可見抗議民眾上街。CNN指出,16州中至少25城市實施宵禁令,包括洛杉磯、亞特蘭大、邁阿密、芝加哥與費城等大城。來到明尼蘇達州明尼亞波里斯(Minneapolis),當地警方對著群眾施放催淚彈,示威者也對警察投擲不明物體。

紐約市方面,紐約警局一輛警車原本停在路邊,抗議者激烈推擠路障,接著有兩輛警車都衝向人群,造成多人倒地。其中一名示威者佩特理(Brianna Petrisko)說,「我們的國家病了,我們必須離開這裡。」

目前華府與全美至少8州都啟動或請求國民兵協助當地執法單位,分別有明尼蘇達州、喬治亞州、俄亥俄州、科羅拉多州、威斯康辛州、肯塔基州、猶他州、德州與華盛頓哥倫比亞特區。白宮周邊也戒備森嚴,就怕有人闖入建築內破壞。據了解,華府的國民兵處於戒備狀態;外媒記者得知,美國陸軍部長接獲警方要求,隨後部署國民兵。

The DC National Guard is on hand as protests continue tonight. I am told they were activated by the Secretary of the Army at the request of the US Park Police. pic.twitter.com/V5HoMPVQZI

川普稍早在推特大力稱讚國民兵。他寫道,美國國民衛隊(United States National Guard)已經來到明尼亞波里斯,去完成民主黨市長無法勝任的工作,「應該前兩天就這樣做,就不會有損害,警察總部也不會被攻占與破壞。」他不忘讚許國民兵做得好。

The National Guard has been released in Minneapolis to do the job that the Democrat Mayor couldn’t do. Should have been used 2 days ago & there would not have been damage & Police Headquarters would not have been taken over & ruined. Great job by the National Guard. No games!