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空總期間限定「限時動態公園」　4場光雕投影打造「當代情報站」

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▲▼空總期間限定「限時動態公園」　4場光雕投影打造「當代情報站」。（圖／空總臺灣當代文化實驗場C-LAB提供）

▲空總今年首場戶外活動，展開藝術圍牆計畫「限時動態公園」。（圖／空總臺灣當代文化實驗場C-LAB提供）

記者林育綾／台北報導

「空總台灣當代文化實驗場」拆除象徵軍事嚴肅、封閉的圍牆，舉行今年首場戶外活動，展開藝術圍牆計畫「限時動態公園」，31日為最後一場。光雕投影展演預計從晚間7點30分開始，每半小時一場，總計4場，將昔日的「戰情大樓」轉為「當代情報站」，還可以看見全球人口與疫情數據的動態資訊。

▲▼空總期間限定「限時動態公園」　4場光雕投影打造「當代情報站」。（圖／空總臺灣當代文化實驗場C-LAB提供）

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▲光雕投影的建築，是空總昔日的「戰情大樓」。（圖／C-LAB提供）

空總（C-LAB）藝術圍牆計畫「限時動態公園」在5月30日展開，由藝術家陳怡潔工作室製作並規劃，陳怡潔表示，光雕投影的建築是空總昔日的戰情大樓，我們將這棟樓的歷史意涵轉化為「當代的情報站」，讓空總所在的這座公園，成為一個具有當代性與實驗性的文化場所。

C-LAB執行長賴香伶表示， 遵循政府所制定的防疫期間藝文活動辦理原則，也響應防疫新生活運動，特別規劃「#Open CLAB」戶外展演系列活動，號召更多民眾進入空總，做為重新開啟民眾近用文化藝術的實際行動。

▲▼空總期間限定「限時動態公園」　4場光雕投影打造「當代情報站」。（圖／空總臺灣當代文化實驗場C-LAB提供）

空總昔日的「戰情大樓」變成「當代情報站」，還可以看見全球人口與疫情數據的動態資訊。（圖／C-LAB提供）

此次的光雕展演，以「影音敘事」述說人類與疫情間的對抗、人類與環境的反思，呼應過去空總作為日治時期工業研究所的歷史，並點出面向未來的創新實驗精神，以開啟當代視覺與空間的多元想像。

「限時動態公園」光雕展演便是啟動「#Open CLAB」系列的首發，邀請大眾走入空總，聽音樂、看表演、欣賞作品，體驗新型態藝術文化場域，也陸續推出轉型空間的戶外裝置計畫「交幻場Wonderland」，與6月6日由C-LAB聲響實驗室舉辦的「大好抖實驗日」，邀請包括李友廷、許雁婷、鄭伊里、DSPS、老王樂隊等表演者共同參與。    

▲▼空總期間限定「限時動態公園」　4場光雕投影打造「當代情報站」。（圖／空總臺灣當代文化實驗場C-LAB提供）

▲▼空總期間限定「限時動態公園」，4場光雕投影打造「當代情報站」。（圖／空總臺灣當代文化實驗場C-LAB提供）

▲▼空總期間限定「限時動態公園」　4場光雕投影打造「當代情報站」。（圖／空總臺灣當代文化實驗場C-LAB提供）

「限時動態公園」第2天（5/31）的活動，將由新生代樂團「尋人啟事The Wanted」自晚間6點半開始帶來一小時的演出，光雕投影將從晚間7點30分開始，每半小時一場，並在晚間9點10分結束。C-LAB將遵照中央流行疫情指揮中心的規範舉行活動，提醒參與民眾配戴口罩並保持社交距離，一同共度安全又放鬆的週末夜。

空總臺灣當代文化實驗場C-LAB
地址：台北市大安區建國南路一段177號
「限時動態公園」2020年5月31日（日）
18:30-19:30 尋人啟事
19:30、20:00、20:30、21:00 定時光雕展演（每場次約10分鐘）

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