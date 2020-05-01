影／期間限定「國中國」！藝術家打造「犬儒共和國」還有護照、登機證

▲藝術家姚瑞中打造「姚瑞中：犬儒共和國」展覽，還煞有其事做了逼真護照、登機證。（圖／空總台灣當代實驗場提供）

記者林育綾／台北報導

藝術家姚瑞中與策展人游崴近來在「空總台灣當代文化實驗場（C-LAB）」，煞有其事地打造了一個「國中國」，這個名為「犬儒共和國」的虛擬國度，英文叫「Republic of Cynic」，縮寫也是R.O.C.，以「寄生宿主中華民國」為概念，探討台灣與中美的複雜關係和黨國的歷史記憶，展覽不但有登機證和護照，還有國旗、大使館，姚瑞中也笑說「現在疫情期間不能出國，歡迎入境犬儒共和國！」

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▲「姚瑞中：犬儒共和國」錄像作品之一，探討美、中、台複雜關係。（圖／空總台灣當代實驗場提供）

空總「姚瑞中：犬儒共和國」展覽除了探討美、中、台自冷戰以來的複雜關係，包括威權時代下黨國的歷史記憶，還用環景影片探索人類歷史命運的大事件，內容有許多荒謬、反諷幽默之處。

展場特別選在空總園區美援大樓與「中正堂」，搭配空間四周原有的廢墟感、威權標語、政治口號，特別有感，姚瑞中說，透過這個展覽可以看到「國家機器怎麼在我們身上留下痕跡」。

▲▼展覽空間保留廢墟狀態。（圖／空總台灣當代實驗場提供）

姚瑞中也提到，這個依附在中華民國裡面的虛擬國度「犬儒共和國」不只是嘲諷歷史，也希望讓大眾思考，台灣的政治實體一直不被世界認可，卻是華人世界裡實力堅強、最自由且多元的國家，他認為「台灣其實最有本錢可以思考，在20年、50年後的理想國家，會是什麼樣子？」

▲「犬儒共和國」的國徽，來自「People to People, Government to Government」的諧音。（圖／空總台灣當代實驗場提供）

而「犬儒共和國」的國徽，圖案是一正一反的2個人形，屁股對著屁股，來自姚瑞中2003年的作品《犬儒外史》，他用英文「People to People, Government to Government」（人民對人民，政府對政府）的諧音，直譯成中文「屁股對屁股，肛門對肛門」，設計出這個反諷的國徽。

▲播放錄像作品的空間四周，有威權標語、政治口號，特別有感。（圖／空總台灣當代實驗場提供）

其中「犬儒共和國駐中華民國大使館」有種「驚奇屋」的感覺，裡頭呈現4件新的錄像作品，分別以1969、1979、1989、2001發生的歷史事件作為創作靈感，還有早年舊作及大量手札與檔案紀錄。

▲姚瑞中以人類登陸月球作為發想，在月球上插上「犬儒共和國」國旗。（圖／空總台灣當代實驗場提供）

姚瑞中甚至親自當演員參與演出，在《犬儒共和國：1969》中，以人類登陸月球作為發想，在月球上插旗。另外一個是在《犬儒共和國：2001》中，他在身上綁了「500發鞭炮」然後全數引爆，影射美國911事件的自殺炸彈客。他說自己也是有孩子的爸，其實也有擔心，錄製時反覆爆炸、實驗了11次才終於成功，笑說「幸好以前常常參加鹽水蜂炮，還算習慣。」

▲姚瑞中親自參與拍攝，在身上綁了「500發鞭炮」然後全數引爆。（圖／空總台灣當代實驗場提供）

而《犬儒共和國：1989》當中4部坦克車對著「坦克人」，就是在空總拍攝，姚瑞中發現空總政戰大樓的頂樓，望向圖書館的場景，跟天安門非常相似，所以用4輛充氣坦克重現歷史場景，這些「充氣坦克」目前也保留在空總廣場，他也提醒「所以千萬不要去戳它！」

▲《犬儒共和國：1989》用4部充氣坦克重現歷史現場。（圖／翻攝自空總《姚瑞中：犬儒共和國》記者會直播畫面）

「姚瑞中：犬儒共和國」展覽資訊

Yao Jui Chung – Republic of Cynic (R.O.C.)

展期 | 2020.05.01 – 07.05

地點 | 空總台灣當代文化實驗場 美援大樓、中正堂

時間｜週二至週日11am-6pm, Tue-Sun

參加｜免費入場，不須報名