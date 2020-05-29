空總首場古蹟光雕展「限時動態公園」　戰情大樓變身「疫情觀測站」

▲空總打開圍牆！首場古蹟光雕展「限時動態公園」，戰情大樓將連動全球疫情數據。（圖／空總台灣當代文化實驗場提供）

記者林育綾／台北報導

「空總台灣當代文化實驗場」拆除圍牆，翻轉過去60多年作為軍事基地的嚴肅印象！5/30、5/31即將迎街藝術圍牆計畫「限時動態公園」，打造首場古蹟光雕展，將空軍總部過去的戰情大樓，轉變成為限時動態的「世界人口動態觀測站」，連動全球人口與疫情數據的動態資訊，以影音敘事述說人類與疫情間的對抗、人類與環境的反思。

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▲空總5/30、5/31即將迎街藝術圍牆計畫「限時動態公園」。（圖／空總台灣當代文化實驗場提供）



文化部自2018年起承接前空軍總司令部基地，改名為「空總台灣當代文化實驗場」（C-LAB）自去年9月起，進行園區圍牆拆除工程並進行景觀改造，翻轉過去60多年作為軍事基地的嚴肅、封閉意象，日前宣告已拆除完畢，將舉辦一系列室內與戶外活動。

▲「限時動態公園」是此次拆除圍牆後首場古蹟光雕展，由藝術家陳怡潔工作室辦理。（圖／空總台灣當代文化實驗場提供）

此次在5月30日、31日週末2天即將舉行藝術圍牆計畫「限時動態公園」，是此次拆除圍牆後首場古蹟光雕展，由藝術家陳怡潔工作室辦理，陳怡潔提到，「在空總打開圍牆之際，將情報大樓從歷史中的戰事，轉身成為限時動態的世界戰情觀測站，在全球的疫情戰爭中與民眾一起重新探索世界與自身之間的關係與價值。」

▲製作團隊特別將空軍總部過去的戰情大樓，轉變成為限時動態的「世界人口動態觀測站」。（圖／空總台灣當代文化實驗場提供）

製作團隊特別在活動官網的設計「虛擬情報站」 ，將空軍總部過去的戰情大樓，轉變成為限時動態的「世界人口動態觀測站」，連動全球人口與疫情數據的動態資訊，只要觀眾點選網址，就能看見戰情大樓這座建築體，在虛擬的世界當中，化身為情報觀測站，不斷跳動的數字，跟著全球的人口與疫情數據不斷更新，讓觀眾透過資訊去觀察全球情報的限時動態。

▲「限時動態公園」光雕模擬圖。（圖／空總台灣當代文化實驗場提供）

「限時動態公園」以影音敘事述說人類與疫情間的對抗、人類與環境的反思，呼應過去空總作為日治時期工業研究所的歷史，並點出面向未來的創新實驗精神，以開啟當代視覺與空間的多元想像。

2020年5月30日（六）

18:30-19:30 DJ HOWMANY

19:30-20:00 開幕表演 -大支

20:00、20:30、21:00、21:30 定時光雕展演（每場次約10分鐘）

2020年5月31日（日）

18:30-19:30 尋人啟事

19:30、20:00、20:30、21:00 定時光雕展演（每場次約10分鐘）