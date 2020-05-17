萬丹消防分隊新廳舍啟建　未來可提升執勤和救災效率　

▲屏東縣消防局萬丹消防分隊現址 。（圖／取自Google地圖）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣消防局萬丹分隊位在萬丹區鬧區，影響消防救災車輛救出效率，造成周邊地區交通阻塞，經縣府變更位在鄉公所後方部分農業用地為機關用地，興建新建消防隊辦公廳舍，5月18日由縣長潘孟安等人主持新建動土典禮，完工後可提升救災救護的功能。

萬丹消防分隊新廳舍新建工程位於萬丹鄉萬惠段806-3、807、813 地號，為地上3層辦公廳舍，基地面積約5千584平方公尺，總樓地板面積1千106多平方公尺，各樓層配置用途：1層為大廳、值班室、消防器材室、消防車庫；2樓為分隊長室、備勤室；3樓為會議室、辦公室、義消辦公室、餐廳廚房、交誼會客室等可容納消防弟兄20人，各式消防車輛9輛使用，建築經費4千690萬元(含周邊設備)，工程期限360日曆天。

消防局人員說，萬丹消防分隊現址座落在和平西路及萬丹路一段交會路口，位處萬丹鄉市中心鬧區，由於消防車輛車體龐大須較大轉向空間，經常延長出勤時間，不但影響執勤效率，且易造成周邊地區交通阻塞，為提升執勤與救災效率，變更部分農業區為機關用地，辦理其整體遷建計畫。

消防局表示，新建的萬丹消防分隊遷至萬丹鄉公所之東南側，除可避免消防車輛出勤穿越市中心地區外，且透過基地內留設空地做為車輛進出迴轉空間，將更有效提升執勤及救災效率與安全，並與萬丹鄉公所及其周邊之戶政事務所、鄉立圖書館等機關建構成完整的行政中心，提供鄉親更佳的服務。

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