鯉魚潭水上運動訓練基地動土　徐榛蔚金鏟贈輕艇龍舟隊員

▲花蓮縣長徐榛蔚親自主持開工典禮與貴賓一同持鏟動土。(圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

以提升花蓮縣水上運動訓練環境為宗旨的「水上運動訓練基地工程」，24日在鯉魚潭潭北廣場舉行開工動土典禮，縣長徐榛蔚親自主持，與縱管處處長郭振陵、壽豐鄉長劉耀宗、教育處長李裕仁、消防局長林文瑞及花蓮縣多位議員，一同焚香祈福、持鏟動土。

花蓮體中輕艇及龍舟隊成軍多年，花蓮縣政府教育處、花蓮縣體育會輕艇及龍舟委員會及教練侯鴻章皆大力提供協助及指導，以花蓮體中輕艇隊為主力的台灣龍舟代表隊，更在2018年於亞運勇奪2金1銀，並在2019年全運會獲得2金1銅的佳績。侯鴻章教練今日更帶領全體隊員出席開工典禮，並感謝花蓮縣政府對於體育訓練的重視，為運動員營造一座完善的水上運動訓練基地。

▲徐榛蔚將動土金鏟贈予輕艇龍舟隊員，並合影留念。

徐榛蔚以「上天送的珍珠」比喻在浩瀚山海間建立的「水上運動訓練基地」，未來希望能讓花蓮選手在美麗的花東縱谷陪襯下，擁有完備的水上運動訓練設施，在此盡情揮灑才能，並讓全國、全世界都能看見花蓮輕艇及龍舟隊的強悍實力。

鯉魚潭水上運動訓練基地由花蓮縣政府教育處及花蓮體中共同承辦，為新建1棟1層樓建築，未來落成後，將設有專業划槳池、大型艇庫、電動啟航器設備、多功能重量訓練室、選手休息室及運動傷害防護室等。除可成為國家級各項水域活動集訓中心外，平時也提供給花蓮縣選手集訓使用以及花蓮體中學生授課之用。

會後，徐榛蔚更將動土金鏟逐一贈予輕艇龍舟隊員，期許花蓮的選手們往後在訓練上更加順遂，並勇奪更多的賽事金牌。

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