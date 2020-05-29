易智言點名大學生3大惡習　發飆的最後稻草：抄襲維基電影連人名都一樣





▲易智言。（圖／翻攝自易智言臉書、ETtoday資料照）

記者崔至雲／台北報導

曾拿下金馬獎與金鐘獎的知名導演易智言日前因在臉書寫下「不再任教職」一事，讓外界開始正視教育制度。易智言今（29日）稍早再度PO文點出學生的3大惡狀，說明為何最近明為何他「過份憤怒」。

易智言指出，「撇開教書但又開不了課的官僚行政，一直以來因為個人工作繁忙，其實不靠一小時六百元生活」，他舉例大學上課情況，第一，同學第一堂課面對他，私下希望他能提拔作電影明星主角，就像過去發現年輕演員，當下他心痛這不就是服從刻板印象電影圈的潛規則嗎？第二，每週三小時的課程，學生最後十分鐘出現，他詢問為何最後十分鐘出現，學生則回答「我又不是來找你的。」隨意坐下，和旁邊的同學私自談話。第三，創意寫作 creative writing 自己創作的課程，作業被他抓到抄襲 wiki 電影故事的劇情大綱，連劇中人名都一樣，「這是壓倒我發飆的最後一枝稻草」。

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儘管易智言憤怒，但他再三強調，「請千萬不要肉搜是哪些學生在課堂做了以上的行為，把他們孤立會把他們推得更孤獨更遙遠，我憤怒但我希望他們回頭。但是我為何又要違反承諾英文系不講出實情？因為沒有真相，這幾天我收到的訊息都是憤怒，都是抱怨，都是情緒。希望回到事情的本質，教育不只是知識，權力，和競爭，而是做個更好的人，我希望我做個更好的人。」

最後易智言也提及，「我無力代替所有兼任教師發言，而且非常幸運地從來不靠教職為生，總覺得之前受惠於台灣教育，公平狀態就盡力回報」。今天他接到另外一封女老師的來函，提及因為他的發言，而辭職教職，他發現自己必須對於陌生人的決定負責。雖鼓勵但懦弱，回答祝福他，但考慮再三把真正的原因寫出，決定就是自己。

易智言的文末也重申，「千萬不要肉搜同學，他們會慢慢長大理解做個心目中想像的人。再強調一次，千萬不要肉搜同學，他們應該有非常人性的理由，而我們不也常常是。」