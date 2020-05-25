逛土城菜市場！他隨手夾海鮮炸物「5樣424元」震驚了　回家越想越不對勁

▲網友在新北市土城區一處菜市場購入海鮮炸物。（圖／翻攝爆怨公社）

記者黃君瀚／綜合報導

到菜市場買菜可說是老一輩台灣人每周的例行公事，而不夠透明的標價考驗著菜籃族的功力。就有男網友抱怨，日前在新北市土城區一處市場攤販購買海鮮炸物，沒想到夾了5小樣就要價424元，瞬間感到有些後悔；回家之後他是越想越不對勁，忍不住發文求真相，意外引起兩派截然不同的反應。

陳姓男網友24日在「爆怨公社」貼文，提到好一陣子沒有逛菜市場了，這天他在土城區見到有一攤位販賣著海鮮炸物，品項多元，包含炸土魠魚、炸鰻魚、炸花枝、炸蝦卷、炸干貝等，「老闆說可以混搭，價錢一樣，自己夾。」

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陳男聽了感到相當心動，等於各種珍味一次都能品嘗，於是他夾了一小盒，交給老闆秤重，下秒瞬間臉綠，心中暗自慶幸身上錢有帶足，不然整個糗大，「結果稱重完424元，老闆說算400元。」

▲到傳統菜市場買菜，很是考驗菜籃族功力。圖為台北第一果菜批發市場，與新聞人物無關。（圖／記者潘永鴻攝）

回到家後，他越想越不對勁，但有些擔心犯了「吃米不知米價」的盲點，於是拿了一瓶容量535毫升的飲料當比例尺，與一小盒炸物當對比，再將照片PO出交由網友們評理。

照片貼出後，不少網友直呼價格真的太離譜，「菜市場的炸花枝超貴的，買一次就嚇到」、「我在三重市場買和這差不多也就150（元）」、「我都買一盒的價格，絕不買秤重的」、「來台中沙鹿菜市場買啦，一盒一樣大的還不到160元」、「這在基隆大概150（元）不到」、「我這市場是賣一盒100（元），你那份量差不多2盒，200（元）左右。」

不過也有一派網友認為，海鮮本來就不便宜，「鰻魚花枝干貝又不便宜，到市場問就知道」、「說真的，鰻魚、花枝、土魠都是高價食材」、「這幾樣東西都不便宜」、「菜市場炸物都秤斤秤兩的，買之前這點真的要問」、「這都真材實料的」、「鰻魚很貴啊！會不會夾太多鰻魚？」