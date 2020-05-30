韓國瑜「握手拍肩」居家檢疫者　黃捷氣炸：市長就是最大防疫破口

▲韓國瑜親送關懷包，還與返台漁工握手引發爭議 。（圖／記者洪正達攝）

記者林彥臣／綜合報導

雖然台灣已經連續48天無本土病例，但是國外的新冠肺炎（COVID-19）疫情尚未解除警報，77艘在大西洋作業的遠洋漁船29日起將陸續返回高雄前鎮漁港，第一艘「佶洋號」上午8時入港，高雄市長韓國瑜也在上午8點45分抵達，熱情歡迎船員，並與船員握手。對此時代力量高雄市議員黃捷氣炸痛批，市長就是最大的防疫破口。

魷釣船「佶洋號」29日早上返抵高雄前鎮漁港，船上成員包含4位本國籍漁船幹部、48外籍船員共計52人，指揮中心日前指出，52名船員入境都需要檢疫，並且入住防疫旅館居家檢疫14天。不過市長韓國瑜迎接船員時，卻熱情握手、拍肩，引發爭議。

黃捷在臉書上發文指出，握手拍肩樣樣來，帶頭近距離接觸居家檢疫者，市長就是最大的防疫破口！面對大量返國的漁船，衛生局、海洋局、觀光局早就嚴陣以待，協調防疫旅館，準備協助讓3684位船員進行為期14天的居家檢疫。結果韓市長竟為了在6/6前把握作秀的機會，帶頭近距離接觸返國船員，握手、拍肩樣樣來，完全無視於防疫的重要性，請問你有每握完一雙手就消毒一次嗎？一位一位近距離接觸，豈不是將感染風險帶給後面的船員？

▲黃捷痛批，韓國瑜就是最大的防疫破口 。（圖／市議員黃捷提供）



黃捷呼籲，真的奉勸韓市長，6/6以前，甚麼都不要做，就是你對高雄市最大的貢獻！

網友留言表示，「如果其中有一個確診個案，市長就在接觸者框列範圍了」、「唉！等等，這樣是不是該隔離14天？」、「他這個舉動這個可以通報CDC嗎？會不會成防疫破口？」、「這種人真的要罷掉。連防疫知識都不清楚！不合格的市長！」、「為了台灣人的健康著想，他應該隔離14天，而且他一個握一個，沒病的都可能被他弄到有病了」。

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