振興券意見多　蘇貞昌：6月2日定案說分明





▲行政院長蘇貞昌。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蔣婕妤／台北報導

新冠肺炎疫情趨緩，「振興」即將上路，不過，外界對於振興券卻有不少意見。對此，行政院長蘇貞昌30日受訪時強調，6月2日定案後會完整對外宣布。

針對7月就要上路的振興券，傳出民進黨立委有不少意見，在最近一次中執會中向兼任黨主席的總統蔡英文喊話，發紅包就是要便民、不要帶給人民不便，蔡英文也回應指出，尊重立委發言，也尊重政院說法。

對於黨內立委對振興券意見不同，蘇貞昌30日受訪時強調，「6月2日會把全案，根據各方意見，我們定案後會有完整宣布。」

行政院發言人丁怡銘日前表示，目前規劃在6月2日，將會由行政院長蘇貞昌親自召開記者會，向外界說明完整的振興券使用及領取方法。

振興券的規劃歷經多月，接近定案階段，經濟部已定調採取實體、電子支付與電子票證等多元方式發放，並新增信用卡模式，會採「4+1」方式來讓大家方便使用，秉持「好領、好用、促進消費」等三大原則來發放，行政院預計於6月初公佈，7月暑假上路。

丁怡銘強調，蘇貞昌對於振興券的領用原則就是好用、好領、好刺激，而且溫暖，讓民眾以自己最習慣的方式領用，中低收家庭則可免費取得，無負擔地參與這次的振興經濟盛會。