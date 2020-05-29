中國文攻武嚇不斷　蘇貞昌：備戰不懼戰、備戰不求戰

▲行政院長蘇貞昌赴立法院報告施政方針並備質詢。（圖／記者李毓康攝）

記者陳家祥／台北報導

中國第十三屆全國人大三次會議以2878票讚成、1票反對，正式通過「港版國安法」；外界推測，中國大動作處理香港後，下一階段目標恐會針對台灣。對此，行政院長蘇貞昌在立院備詢時表示，在總統蔡英文領導下，台灣對周邊情況包括對岸中國所有動態，都嚴密掌握，也始終不斷增強本身「備戰而不懼戰、備戰而不求戰」。

立委吳思瑤質詢時，問及台灣如何應對中國不斷地文攻武嚇？蘇貞昌說，中國對台灣，始終認為台灣是他的，「但台灣人民非常清楚表示，台灣人民民主自由獨立自主絕不容放棄」。

蘇貞昌說，從各種方面看出來，中國所作所為被國際一再抨擊，包括對香港的港版國安法，大大反彈但還是一意孤行，越來越孤立於國際，從這點也看出，中國過去「一國兩制50年不變」不可信，所以台灣唯有自立自強，把自己顧好，才能在世界存活，如同這次防疫一樣。

「蔡總統領導下，我們對台灣周邊各種情況都是嚴密掌握。」蘇貞昌強調，包括對岸中國所有動態，都在國軍嚴密掌控中。我們也始終不斷增強本身，「備戰而不懼戰、備戰而不求戰」，這次防疫能成功，是人民跟政府一體大家都看出來，「唯有全國一致才能抵抗，從肺炎病毒一直到外國入侵」。