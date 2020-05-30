以為「移民官」是客人　印尼男「老闆，剛掃好雞糞堆哪？」一看慘了

▲口音露餡，逾期外人意外被查獲非法逗留。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

移民署南區事務大隊嘉義縣專勤隊接獲檢舉，中埔鄉某養雞場疑似有違法外人非法工作，日前更配合嘉義縣社會局人員前往查察。養雞場雇主先是阻擋查察人員進入查看，堅稱絕無聘僱來路不明的外國人，一外觀深邃男子從旁用特殊腔調詢問該雇主「老闆，雞屎要堆哪裡？」。由於腔調特殊，讓經驗豐富的移民官馬上清查其身分，經確認後發現該名男子為印尼籍人士，在臺已逾期停留，依違反入出國及移民法及就業服務法將他帶回調查，雇主則臉色鐵青，啞口無言。

▲移民署偕同社會局人員查緝非法外勞 。（圖／記者翁伊森翻攝）

45歲的「阿西」去年4月初從印尼來臺擔任船員，因為覺得漁船上工作辛苦，加上誤聽友人建議，因此四處打零工，最後經朋友介紹來到中埔鄉某養雞場工作。

日前，移民官至養雞場檢查時，「阿西」因聽不太懂中文，以為雇主在跟客人講話，就直接去找老闆問剛清掃好的雞糞要堆放到哪裡，卻意外露餡沒，現在只能靜候被遣返回印尼。

嘉義縣專勤隊隊長張玉龍呼籲國人，切勿貪圖一時之便，聘僱、媒介或容留失聯移工或其他非法外來人口從事工作，否則恐將面臨違反就業服務法新臺幣15萬元以上75萬元以下罰鍰，若是5年內再次違反更涉及刑責，最重可處3年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣120萬元以下罰金。另移民署「擴大自行到案專案」將於6月30日截止，在專案期間投案者，除免予收容外，得免除禁止入國或不予許可期間，且處法定最低額度逾期罰鍰新臺幣2,000元，請民眾及新住民協助宣導，鼓勵身邊逾期停(居)留的外籍親友，儘速自行到案。

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