一聽口音所有人退10步！上海妹子得流感「診所折騰3hrs」謝醫護：有你們真好

▲廣告小妹。（圖／翻攝廣告小妹臉書）

記者張嘉晏／綜合報導

嫁給台灣先生的上海妹子「廣告小妹」在臉書上分享過年因流感就醫的經驗，雖然因為身分的關係讓她被留在診所盤問、檢查了3個小時，但她體貼認為這些都是必要且不能馬虎的步驟，很感謝醫護人員的付出。

廣告小妹今（2日）在臉書分享過年看病經歷，她表示過年期間她得了流感，當時她人在台北，就醫吃藥後卻仍不見好轉，朋友便勸她再去看一次醫生。

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廣告小妹隔日到了一間知名的耳鼻喉科看病，然而一進門就被告知掛號已滿。她隨後解釋自己有流感癥狀，但護理師依然低頭工作，並隨口問她「有感到呼吸急促嗎？」

▲廣告小妹過年前才從美國回台。（示意圖／記者李毓康攝）

「有啊！」廣告小妹回答後，繼續如實交代她1月從國外回台北過年的旅遊史，還表示自己喉嚨有痰，流感沒有完全恢復。不過講到一半，護理師似乎聽出她的口音，便打斷詢問「請問您是大陸人嗎？」

「不誇張，現場立刻所有人倒退十步。」廣告小妹說，在坦承身分後，診所院長竟然親自出來接待她，接著還進行了1小時的詳細詢問。她表示，自己是從紐約回來台北的，途中並沒有經過中國大陸，呼吸急促則是因為心臟疾病的關係，只要遇到感冒就會呼吸不順。

▲醫護不敢輕忽。（示意圖／路透社）

不過在這個非常時期，院方還是花了1個小時替她做多項檢查，過程中還聽到醫護人員間不停討論「要不要通報」。不過還好最後院長確認她是普通流感，留下資料後就讓她回家了，隔天也再次電話通知她「是普通流感無誤，建議3天內不要出門」。

事後，有朋友問她「妳有沒有覺得身為大陸人被針對？」她思考過後則是回覆「沒辦法，防疫期間不可能什麼都理性對待」，她呼吸急促、從國外回來加上有大陸口音，本就是重點懷疑對象，「院方沒做錯。他們謹慎是好事，我被折騰了近3小時雖感疲倦，可也明白這種時刻沒辦法馬虎。」

而說到不合理的針對，她反而認為某些民眾對待醫護人員的態度才讓她不懂，「房子不願租給醫護人員、建議醫護人員的小孩 14 天內不要上學，but why？醫護人員比任何人都更懂得怎麼防護，要是連他們都因心冷棄守前線，防疫工作雪上加霜。」最後她也向所有醫護人員致上謝意，「有你們，真好。」