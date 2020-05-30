不參加罷免說明會！韓國瑜忙看農損「對抗雨水、不對抗口水」



▲韓國瑜至梓官勘災。（圖／記者洪正達攝）

記者洪靖宜、洪正達／高雄報導

高雄受暴雨至災，高雄市長韓國瑜30日上午8時25分，至梓官區勘察蔬菜災損，也呼籲受災農戶盡速通報，截至29日，已造成高雄市農損521萬8千元，受害面積共264.98公頃，韓國瑜下田了解狀況，也傾聽農民聲音，不過同時間也正舉行高雄市第3屆市長罷免案公辦電視罷免說明會，韓國瑜不參加「對抗雨水、不對抗口水」。

▲韓國瑜至梓官勘災。（圖／記者洪正達攝）

高雄受到梅雨連續強降雨影響，截至29日，已造成農損521萬8千元，受害面積共264.98公頃，主要受災作物為水稻，受害面積共170.5公頃，損害程度14%、西瓜，受害面積18.38公頃，損害程度23%；其他有苦瓜、番石榴、不結球白菜等，受損統計已達521萬8千元。高雄市長韓國瑜30日也特別前往梓官區，關心農民災損情形。

▲梓官區農會總幹事林逸昌。（圖／記者洪正達攝）

梓官區農會總幹事林逸昌表示，每年都有會類似災情出現，但農民較不會去爭取補助，通常是等放晴了繼續灑種繼續做，這次農業局有事先通知豪雨即將到，請農民及時採收，但有些是來不及，目前泡水的已經不能用，等天氣好繼續種，應急將釋出滾動式倉儲蔬菜。

市長韓國瑜也說，農民就是這麼辛苦，遇到天然災害真的很無奈，辛苦耕種一場大雨就被破壞掉，農為國本，市府對農民、農會、農業的權益非常重視，大雨時就要農業局趕快計算農損，農民遇到災害心裡頭滴血，盡速啟動補助，市府緊緊站一起，最後也親自下田看蔬菜受損情況。

▲韓國瑜30日一早就排行程，選擇不參加罷免說明會 。（圖／記者洪正達攝）

不過同一時間，也正舉行高雄市第3屆市長罷免案公辦電視罷免說明會，韓國瑜人在梓官選擇不參加，新聞局長鄭照新提到，高雄市府目前政策專心市政、專心紓困振興，梅雨不斷來襲，市長特別來看農損，災損盡速幫農民爭取，做實事不空談，對抗雨水、不對抗口水。

時間對我們來說完全沒用！