陳冠榮提港版國安法：光復高雄是送給香港爭取民主的禮物

▲罷韓投票提議領銜人陳冠榮。（圖／翻攝自YouTube／高雄市選舉委員會）

記者蘇晏男／高雄報導

高雄市長韓國瑜罷免投票倒數1周，高雄市選委會29日上午9時舉辦「高雄市第3屆市長罷免案公辦電視罷免說明會」，會中罷韓案領銜人陳冠榮提到，前天中國大陸通過港版《國安法》，他認為現在能為香港做的就是光復高雄，「罷免行動可以是一份送給香港以及世界各地爭取民主的人們的禮物」。

陳冠榮表示，大陸5月28日通過漠視香港自由的港版《國安法》，「大家在想能為香港做什麼，我認為就是光復高雄，勇敢投票」。他指出，香港男女老幼都要冒著被警察毆打、黑道攻擊、失去性命的風險，才能爭取光復香港的訴求，「而在高雄，我們只要在6月6日投下罷免票，就能迎來這城市不一樣的未來」。

陳冠榮認為，光復高雄就是要告訴我們在香港的手足，「我們高雄人走在你們前面，總有一天，光復香港、時代革命一定會成功，請你們趕快追上來」，罷免行動可以是一份送給香港以及世界各地爭取民主的人們的禮物，「只要我們珍惜手中民主的權利」。

陳冠榮疾呼，6月6日勇敢投票，光復高雄，把高雄還給高雄人。

【韓國瑜法律戰】

4月8日 韓國瑜委任律師葉慶元、王淺秋，遞狀向台北高等行政法院聲請停止執行中選會准許第二階段連署程序的公函。

4月17日 台北高等行政法院駁回。中央選舉委員會宣告韓國瑜罷免案成立。

4月20日 韓國瑜不服裁定，向最高行政法院提起抗告。

5月7日 最高行政法院駁回，全案確定。

5月11日 韓國瑜再度聲請暫停執行罷韓投票。

5月22日 台北高等行政法院駁回。

5月27日 韓國瑜不服裁定，提起抗告。

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