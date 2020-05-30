陳冠榮批韓國瑜詐騙成性：「Yes I Do」對高雄人來說是很賭爛的賭

▲罷韓投票提議領銜人陳冠榮。（圖／翻攝自YouTube／高雄市選舉委員會）

記者蘇晏男、袁茵／高雄報導

高雄市長韓國瑜罷免投票6月6日登場，高雄市選委會29日上午舉辦「高雄市第3屆市長罷免案公辦電視罷免說明會」，會中罷韓案領銜人陳冠榮直批韓國瑜逃避、詐騙，對於高雄市民來說，韓國瑜的「yes I do」是心裡很賭爛的賭。

陳冠榮指出，自己的父親是高雄市前鎮區前竹東里長，6年前因為高雄氣爆過世，是開啟他參與公共事務的契機，「而這幾年來支撐我度過所有攻擊、所有抹黑的就是記憶中我父親負責任的背影」，但更可笑的是，他來自無黨籍偏藍的家庭，如今「這些抹黑卻是來自於本來應該要幫助災民，卻反過來抹黑受害者我的國民黨」。

「支撐著我，讓我幫氣爆罹難者、重傷者爭取到史上最高和解金總額的，也是我父親的背影」。陳冠榮坦言，對父親最多的印象，就是來離開家人身邊，出門服務里民，往往一去就是好幾個小時的背影，如此事必躬親的父親、有責任感的里長，6年前因氣爆罹難；然而6年後，高雄卻迎來一個只會逃避、詐騙，不願面對市民，在市民心中，只剩下他逃跑背影的市長韓國瑜。

陳冠榮強調，罷韓非關藍綠，其實是市民的不信任，「連韓市長你的財政局長都提醒你不要說大話，這是為什麼？」因為韓國瑜說謊不打草稿、不打算實現承諾，這已經是人人皆知的習慣。

陳冠榮直批，就像去年上任4個月，韓國瑜說了一大堆堅決不考慮，最後變成一句「yes I do」；對韓國瑜來說是「yes I do」，但對曾經相信韓國瑜的高雄市民來說，卻是心裡很堵爛的堵。

【韓國瑜法律戰】

4月8日 韓國瑜委任律師葉慶元、王淺秋，遞狀向台北高等行政法院聲請停止執行中選會准許第二階段連署程序的公函。

4月17日 台北高等行政法院駁回。中央選舉委員會宣告韓國瑜罷免案成立。

4月20日 韓國瑜不服裁定，向最高行政法院提起抗告。

5月7日 最高行政法院駁回，全案確定。

5月11日 韓國瑜再度聲請暫停執行罷韓投票。

5月22日 台北高等行政法院駁回。

5月27日 韓國瑜不服裁定，提起抗告。

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