知名銀行副總裁「激情交纏n女」！正宮驚見「紀錄片」　崩潰截圖怒告小三、小四

▲銀行副總裁在外偷吃，甚至偷拍下影片，正宮發現後氣炸提告。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者羅志華、陳韻如／台北報導

國內某知名銀行林姓副總裁被妻子小凡（化名）發現在外偷吃、約炮，更扯的是，林男還偷拍與對方的性愛過程，就連小凡都慘遭偷拍，其中甚至有女子疑似是不知情狀態被偷拍，而林男事後整理完後還設置資料夾，受害者至少超過5人，就宛如李宗瑞的翻版，讓小凡相當崩潰，憤而提告。

小凡表示，自己因為要上網訂購口罩，以及查詢報稅等資料，才打開林男電腦，沒想到卻意外發現有許多以姓名開設的資料夾，而裡頭竟全是林男與不同女子的性愛片。

小凡仔細比對，發現林男婚前婚後就不只有小三，甚至有小四、小五等，前後至少出軌約5名女子，而林男每每與女子發生關係，就會拍下影片紀錄，返家後再整理成資料夾，而就連小凡也成了影片女主角之一，讓小凡相當錯愕。

如今，小凡掌握了所有的影片以及有利證據，並提供影片截圖給律師，提告林男與小三、小四通姦，另外就疑似偷拍部分，也一併告發妨害秘密。

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