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中市兆豐銀行搶案歹徒買「預付卡」現行蹤　法院裁定羈押

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▲▼ 。（圖／資料照／記者李宗憲攝）

▲台中市民朱姓男子22日穿著持玩具槍闖入大雅區兆豐銀行中科分行，3分鐘內搶走19萬餘元。（圖／資料照／記者李宗憲攝）

記者白珈陽／台中報導

台中市民朱姓男子因連月工作不順，積欠房租，22日穿著雨衣持玩具槍闖入大雅區兆豐銀行中科分行，3分鐘內搶走19萬餘元，隨後變裝四處逃逸。26日朱男購買「人頭卡（預付卡）」門號對外聯絡，被警方掌握行蹤，27日於嘉義火車站附近落網，台中地檢署認朱涉加重強盜罪，所涉是5年以上重罪，有逃亡及湮滅證據的事實，28日晚間向台中地院聲請羈押，29日上午法院裁准。

朱男（44歲）於22日中午12時許，身穿雨衣、頭戴鴨舌帽，並戴著口罩，手持玩具槍闖進台中市大雅區兆豐銀行中科分行，向行員亮槍喝令「不要動」，於3分鐘內搶走19萬3200元後，騎乘黑色機車往大雅、台中市區逃逸。為躲避警方追查，朱沿途多次變裝，逃亡5日後，於27日在嘉義火車站附近的一家旅社前落網。

檢警查出，朱男平時靠打工維生，但近幾個月工作不順遂，找不到工作，房租付不出來，遂行搶銀行，得逞後變裝棄車逃逸，連日來搭計程車、公車、火車，在彰化、新竹、嘉義等地區躲藏。

由於朱男26日在嘉義購買「人頭卡（預付卡）」門號對外聯絡，檢警因此掌握其行蹤，並於27日下午將他逮捕，經警詢，朱坦承犯案，警方28日下午依加重強盜罪將他移送台中地檢署偵辦。

經檢察官訊問，認朱男犯罪嫌疑重大，且所犯最輕本刑為5年以上有期徒刑之罪，有證據足認有逃亡及湮滅證據 （逃亡期間棄置作案槍械及犯案時穿著之鞋子、衣物等物， 且多次變裝拖延檢警查緝）的事實，具羈押之必要，遂於28日晚間向台中地院聲請羈押，29日上午法院裁准。

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兆豐銀行搶劫搶案預付卡人頭卡

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