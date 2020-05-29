全台首例！ 鎮西堡、司馬庫斯部落農牧用地　可望於變更為建地



▲ 尖石鄉鎮西堡及司馬庫斯部落農牧用地可望於年底變更為建地。（圖／新竹縣政府提供）

記者陳凱力／新竹報導

新竹縣尖石鄉鎮西堡及司馬庫斯部落農牧用地變更為建地計畫，可望於年底前美夢成真，縣長楊文科表示，內政部、原住民族委員會民國2019年3月29日公告實施「原住民族特定區域計畫─泰雅族鎮西堡及司馬庫斯部落案」，也是全國第一部特定區域計畫，為落實中央照顧原住民美意，縣府近年來積極辦理兩個部落既有建築物區域地質鑽探，評估相對安全後，已委請竹東地政事務所展開測量、指認作業，地政處緊接檢討變更非都市土地使用地，將原本不能興蓋房舍的農牧用地變更為丙種建地，為原住民土地轉型正義拉開序幕。

地政處長魏嘉憲表示，符合原住民族特定區域計畫輔導合法化條件的既有建築物，也可變更為特定目的事業用地(教堂、學校)，另外也將依這個計畫擴充殯葬設施變更為殯葬用地，加強辦理土地違規使用的查處。

地政處表示，鎮西堡及司馬庫斯部落屬石門水庫集水區，屬第一級環境敏感地區，依現行非都市土地開發審議作業規範及非都市土地使用管制規則的規定，除了公共設施或公用事業外，不得辦理非都市土地使用分區變更或使用地變更編定。中央聽到了兩個部落民眾的心聲，了解全國一致性的土地使用管制規範，並未考量原住民族的歷史文化，也未考量在地化的農牧使用和建築型態，導致部落的土地使用型態有很多不符法規的情形，特地擇定這兩個部落為全國第一部特定區域計畫。

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地政處指出，配合原住民族特定區域計畫，檢討變更民國2017年5月16日公告實施全國區域計畫前就已存在的200多所建物和上百筆土地，將可協助超過150位原住民的土地合法使用，也可加持部落的永續發展，具有重大的示範意義。另外，原民處已編列600萬預算，輔導原住民將自有建築物合法化，讓他們得以安心合法地申請整建或修繕建築物；本年度先在五峰鄉羅山部落試辦，後續將逐年延伸到其它部落，預期有近千戶受惠。

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