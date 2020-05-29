　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

全台首例！ 鎮西堡、司馬庫斯部落農牧用地　可望於變更為建地

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲尖石、鎮西堡教堂。（圖／新竹縣政府提供）
▲ 尖石鄉鎮西堡及司馬庫斯部落農牧用地可望於年底變更為建地。（圖／新竹縣政府提供）

記者陳凱力／新竹報導

新竹縣尖石鄉鎮西堡及司馬庫斯部落農牧用地變更為建地計畫，可望於年底前美夢成真，縣長楊文科表示，內政部、原住民族委員會民國2019年3月29日公告實施「原住民族特定區域計畫─泰雅族鎮西堡及司馬庫斯部落案」，也是全國第一部特定區域計畫，為落實中央照顧原住民美意，縣府近年來積極辦理兩個部落既有建築物區域地質鑽探，評估相對安全後，已委請竹東地政事務所展開測量、指認作業，地政處緊接檢討變更非都市土地使用地，將原本不能興蓋房舍的農牧用地變更為丙種建地，為原住民土地轉型正義拉開序幕。

地政處長魏嘉憲表示，符合原住民族特定區域計畫輔導合法化條件的既有建築物，也可變更為特定目的事業用地(教堂、學校)，另外也將依這個計畫擴充殯葬設施變更為殯葬用地，加強辦理土地違規使用的查處。

地政處表示，鎮西堡及司馬庫斯部落屬石門水庫集水區，屬第一級環境敏感地區，依現行非都市土地開發審議作業規範及非都市土地使用管制規則的規定，除了公共設施或公用事業外，不得辦理非都市土地使用分區變更或使用地變更編定。中央聽到了兩個部落民眾的心聲，了解全國一致性的土地使用管制規範，並未考量原住民族的歷史文化，也未考量在地化的農牧使用和建築型態，導致部落的土地使用型態有很多不符法規的情形，特地擇定這兩個部落為全國第一部特定區域計畫。

請繼續往下閱讀...

地政處指出，配合原住民族特定區域計畫，檢討變更民國2017年5月16日公告實施全國區域計畫前就已存在的200多所建物和上百筆土地，將可協助超過150位原住民的土地合法使用，也可加持部落的永續發展，具有重大的示範意義。另外，原民處已編列600萬預算，輔導原住民將自有建築物合法化，讓他們得以安心合法地申請整建或修繕建築物；本年度先在五峰鄉羅山部落試辦，後續將逐年延伸到其它部落，預期有近千戶受惠。

►卸妝、洗臉、按摩、保養 1瓶搞定

★★★好康來了！過期票券換東森幣★★★

把家中的過期的票券找出來→進入連結頁面並輸入會員帳號及密碼→出現票券驗證畫面後依序填寫禮券編號、條碼序號，並選擇信託銀行→就驗證成功囉

►竹科男約神級妹子！見「圖文不符」轉身快跑　她氣壞抱緊：不准走

►癡情夫不知她出軌！日日問警「找到我老婆沒？」　4天後…妻已成袋屍

►新竹最狂「斂財靈媒」豪宅囤1.1億現金　宮廟找肥羊：我是退休校長

ET快訊
好市多洗衣精放頂樓　5mins自爆「藍色瀑布狂洩」！苦主曝鎖
南韓小妹頂「老成厭世臉」…超萌反差逗樂14萬粉絲！網見媽媽美
15縣市大雨特報！基隆、宜蘭、南投防局部大雨
吳朋奉被爆經濟狀況有困難　節儉獨居鐵皮屋30年…友曝他生前「
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

大雷雨襲高屏！15縣市「大雨特報」　防雷擊強陣風

全台首例！ 鎮西堡、司馬庫斯部落農牧用地　可望於變更為建地

「要回家了！」越南派專機抵達台灣　3百餘名越僑湧現桃園機場

LIVE／雙鐵6/1開放車上飲食　指揮中心14:00說明

被「陰了」卻說好棒！　台東首測檢體結果為陰性…檢驗師大叫

網留言「4點後過爽日子」酸通姦除罪化！法律人打臉：你變同性戀了嗎

通姦是否除罪　曾獻瑩「拜託不要」：只會讓小三小王越來越多

「防疫五月天」週末遊台南　萬象舞廳也想請阿中部長來「視察 」

鐵口祭品文「通姦100%會除罪」　他無懸念：誰想淪為世界笑柄...鄉民卡爆

藥局販售口罩仍持續　彰化基層藥師曝心聲：希望政府能多補貼

遭美警膝蓋壓脖...鼻冒血窒息亡 非裔男死前求饒：我不能呼吸！

炎亞綸想改變的事..Sandy秒回：臉書設私人　唐綺陽瀏海遮臉「沒很大，就大而已XDD」

麥當勞、屈臣氏、意舍酒店合作 送「5300元現金抵用券」限發4天

吳尊對廚藝超自信：不會輸給餐廳！　求生欲下線「我做的比老婆好吃」

71秒打氣上路！不騎也能背著走 日本研發充氣式電動車「Poimo」

24KG哈士奇討摸！腳滑重壓牠 博美氣炸狂叫：你這個心機鬼

轉彎車被按喇叭！又遭罵白痴 他不爽怒撞直行車...雙方互告

撞倒人！運將下車塞50塊錢打發　父帶驗傷單怒控：人命只值這樣？

「戽斗星球」真貓版！虎斑被蜜蜂叮　呆萌瓜子臉瞬間變雙下巴網笑翻

媽回頭驚見蟑螂！怕爆向前飛撲 女兒見狀神安慰：別怕～有我在

大雷雨襲高屏！15縣市「大雨特報」　防雷擊強陣風

全台首例！ 鎮西堡、司馬庫斯部落農牧用地　可望於變更為建地

「要回家了！」越南派專機抵達台灣　3百餘名越僑湧現桃園機場

LIVE／雙鐵6/1開放車上飲食　指揮中心14:00說明

被「陰了」卻說好棒！　台東首測檢體結果為陰性…檢驗師大叫

網留言「4點後過爽日子」酸通姦除罪化！法律人打臉：你變同性戀了嗎

通姦是否除罪　曾獻瑩「拜託不要」：只會讓小三小王越來越多

「防疫五月天」週末遊台南　萬象舞廳也想請阿中部長來「視察 」

鐵口祭品文「通姦100%會除罪」　他無懸念：誰想淪為世界笑柄...鄉民卡爆

藥局販售口罩仍持續　彰化基層藥師曝心聲：希望政府能多補貼

大雷雨襲高屏！15縣市「大雨特報」　防雷擊強陣風

LG首款5G雙螢手機登台　V60 ThinQ 5G Dual Screen中華電獨家開賣

就愛先看臉！「外貌協會」3大星座代表　Top 1全網公認顏值控

《大學生》曾玄玄產後1年「真實身材現形」！　短褲照洩驚人變化

買方不再出芭樂價！5月六都交易量「磨合到位」平均月增2成

口罩寄出國下周一解禁！經濟部：不限數量、次數與國籍

全台首例！ 鎮西堡、司馬庫斯部落農牧用地　可望於變更為建地

心疼韓國瑜面臨罷免…張琍敏開嗆：高雄人用你們的腦袋想想！

17歲少女和20歲情郎私奔！　遭16男當眾扒衣暴打...老爸被迫在場觀看

返台待產挨轟傳播病毒　歐陽靖吐心聲「真的很難過」

生活熱門新聞

台抵泰包機14人疑染疫　檢測結果出爐

「台北→墾丁」破費萬元！專家曝真相

民眾灌爆私訊！中衛：沒那麼好買

YouTuber不營利只娛樂觀眾？網淚憶已故清流

快訊／南投3:34發生4.6地震　網驚：中部好晃

擁27房+千萬存款無法紓困　攤商氣罵政府

目擊者406字還原「卡卡兒甩爆飲料」現場

台中人很龜毛　網紅哭沒粉絲幫

夏天終於要來了！氣象專家揭「關鍵時間」

海產店老闆曝　海戰車完勝關鍵

J個會長超胸猛　合影消波塊男神

陳時中談紓困道歉：自己接來被打

海戰車南部收雙倍價　北海岸店家：沒那麼貴

神48秒「晃奶妹」球迷　觀眾晃暈

更多熱門

相關新聞

新竹縣府告贏！奪回竹北家樂福大樓產權

新竹縣府告贏！奪回竹北家樂福大樓產權

總值逾新台幣10億元的新竹縣竹北家樂福大樓，因土地租約年限問題，新竹縣政府4年前與BOT廠商福松建設公司打官司，日前獲最高法院判勝訴，將取回建物所有權。

尖石山區落石坍塌　恢復單向通車

尖石山區落石坍塌　恢復單向通車

農地煉金術！掛上「航空城」地價8萬→50萬　建商搶撿便宜貨

農地煉金術！掛上「航空城」地價8萬→50萬　建商搶撿便宜貨

竹北明星國中擠破頭　新生超額358人

竹北明星國中擠破頭　新生超額358人

南投曲冰部落古道將整建

南投曲冰部落古道將整建

關鍵字：

新竹縣政府建地原民部落尖石鎮西堡司馬庫斯

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 吳朋奉 金正恩 羅志祥 王令麟 停班停課 武漢肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 黃寶慧 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

巨胸女星「脫光與父共浴」31年！

陳彥婷爸霸氣「沒有聘金」：我們不賣女兒！

「上山採藥」出人命真相曝！小王車震完跳車慘遭輾

成語蕎傳比基尼照給《國光》求通告！

演藝圈公認癡情種！男星隱忍綠光罩頂

26歲妹腹痛　醫竟從下體抓出18公分烏龜

台抵泰包機14人疑染疫　檢測結果出爐

舒子晨被控「要錢才聯絡」繳不出房貸借錢！

正妹彎腰「雪乳掉出」針織衣　她嬌喊：我裡面沒穿

泰妹千人斬！「不脫衣完事」狂撈百萬

最大貓頭鷹陽台築巢　3隻巨型鳥寶迷上看電視

婦公園遛獒犬　街友被痛毆亡

環保局追查卡卡兒！咖啡店老闆出面…網讚翻

即／英：或延長BNO持有人留英期限

舒子晨曝「被要求去飯局」　對話紀錄曝光

更多

最夯影音

更多
遭美警膝蓋壓脖...鼻冒血窒息亡 非裔男死前求饒：我不能呼吸！

遭美警膝蓋壓脖...鼻冒血窒息亡 非裔男死前求饒：我不能呼吸！
炎亞綸想改變的事..Sandy秒回：臉書設私人　唐綺陽瀏海遮臉「沒很大，就大而已XDD」

炎亞綸想改變的事..Sandy秒回：臉書設私人　唐綺陽瀏海遮臉「沒很大，就大而已XDD」

麥當勞、屈臣氏、意舍酒店合作 送「5300元現金抵用券」限發4天

麥當勞、屈臣氏、意舍酒店合作 送「5300元現金抵用券」限發4天

吳尊對廚藝超自信：不會輸給餐廳！　求生欲下線「我做的比老婆好吃」

吳尊對廚藝超自信：不會輸給餐廳！　求生欲下線「我做的比老婆好吃」

71秒打氣上路！不騎也能背著走 日本研發充氣式電動車「Poimo」

71秒打氣上路！不騎也能背著走 日本研發充氣式電動車「Poimo」

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面