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竹科爸媽就愛這一間「國一新生爆量358人」　他曝：買房7年以上才有機會

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▲竹科爸媽就愛這一間「國一新生爆量358人」　他曝：買房7年以上才有機會。（圖／新竹縣政府提供）
▲新竹縣立成功國中除了占地利之便，還因多次學測成績優秀而成為炙手可熱的學校。（圖／新竹縣政府提供，下同）

記者陳凱力／新竹報導

新竹縣109學年總量管制學校國中小學增至12所，其中，國小新生部分已完成報到，須輔導轉介233人，而預計報到的國中新生登記卻爆量500多人，光是成功國中，就有將近358名學生進不了，轄區鹿場里里長1日帶著里民們前往縣議會，向即將進行施政報告的縣長楊文科攔轎陳情。

▲竹科爸媽就愛這一間「國一新生爆量358人」　他曝：買房7年以上才有機會。（圖／新竹縣政府提供）

▲成功國中今年超額500多人，其中擁有自有屋的設籍學子佔了240人。

請繼續往下閱讀...

竹北市3所管制國中已於18日完成新生登記，其中成功國中新生人數約796人，預計招生15班、約438人，超額約358人；仁愛國中新生人數約500人，預計招收13班、約383人，超額117人；東興國中在今年納入管制，預計招收22班、約650人，新生登記近700人。

3所國中新生合計超額約525人，據了解，光成功國中設籍學區內的自有屋新生，就有240人無法就讀，若要順利擠進「成功大門」，則需在該學區買房子7、8年以上才有機會。還有東興國中，也因為招收超過原規劃，得挪用3間專科教室上課。

▲竹科爸媽就愛這一間「國一新生爆量358人」　他曝：買房7年以上才有機會。（圖／新竹縣政府提供）

▲鹿場里長范光仁帶著里民，趁著縣長楊文科準備做施政報告時攔轎陳情。

對竹北地區的家長來說，買得起房、卻擠不進學區大門，實在是令人頭痛。鹿場里里長范光仁也帶著家長們於5月1日前往新竹縣議會，向即將做施政報告的縣長楊文科攔轎陳情。

對此，新竹縣教育處表示，據4月27日3所管制國中公告新生錄取名冊及候補名冊，109學年度竹北區三所總量管制國中可招生人數為1500人，4月18日學區內新生實際報到人數1990人(報到率88.4%)，其中第一與第二順位合計1705人，超額新生472人，超額的學生將在5月4日核定班級數和班級人數後按照轉介志願序和入籍時間順序改分發至鄰近有缺額學校。

▲竹科爸媽就愛這一間「國一新生爆量358人」　他曝：買房7年以上才有機會。（圖／新竹縣政府提供）

第二順位學生轉介以就近兩所非總量管制學校，六家國中與博愛國中為主，竹北國中與鳳岡國中為輔。對於轉介學生將配合通學公車的協助，提升通學便利與安全。

今年度管制國中新生入學相關程序完成後將進行所有業務和程序進行通盤總檢討，預計將對於流程與新竹縣國民中小學班級數總量管制暨學生入學實施要點進行調整與修訂，並且進行學校興建評估之相關程序。

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