尖石地區豪雨造成落石坍塌　搶修後恢復單向通車

▲尖石鄉新樂村一處道路，午後因突然的豪雨造成落石坍塌。（圖／記者陳凱力翻攝）



記者陳凱力／新竹報導

新竹縣尖石地區午後出現豪雨，因泥土濕滑鬆動也造成一起落石坍塌，雖造成短暫雙向道路中斷，所幸無人員傷亡，經人員搶修，目前已恢復單向通車。新竹縣消防局也提醒民眾，豪雨期間，盡量避免前往山區，或小心行駛預防落石坍塌。

受到颱風外圍環流及午後對流發展旺盛影響，氣象局16日針對新北市、桃園市、新竹縣、雲林縣、嘉義縣山區及臺南市、宜蘭縣、南投縣等預估有局部大雨或豪雨發生的機率的地區發布警報，提醒桃園以北地區、雲林至臺南地區、屏東、花蓮、臺東地區及其他山區有局部大雨發生的機率，並請民眾注意雷擊、強陣風及溪水暴漲，低窪地區慎防積水。

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▲▼根據《交通部中央氣象局》網站顯示，新竹縣部分地區有豪雨發生。（圖／翻攝《交通部中央氣象局》網站）





氣象局也公布新竹縣橫山鄉、北埔鄉、尖石鄉、五峰鄉等地區可能會有豪雨發生，尖石鄉午後果然下起大雨，陸續有小積水傳來，但未有人員受困情形，不過在新樂村水田2鄰59號處發生一起落石坍塌，導致道路雙向中斷、無法通行，當地鄉公所及員警已前往處理，下午2點半左右，坍塌處已恢復單向通車。

▲經搶修後，道路已恢復單向通車。

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