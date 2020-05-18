新竹縣府告贏！奪回竹北家樂福大樓產權　縣長說話了

▲新竹縣政府告贏建設公司，奪回建物所有權。（圖／新竹縣政府提供）



文／中央社

總值逾新台幣10億元的新竹縣竹北家樂福大樓，因土地租約年限問題，新竹縣政府4年前與BOT廠商福松建設公司打官司，日前獲最高法院判勝訴，將取回建物所有權。

法院判決指出，前新竹縣長范振宗為解決竹北、新竹縣府周邊停車問題，提案以獎勵民間投資興建，在光明六路上一處土地興建停車場大樓，由福松建設公司取得投資，租用土地。

當時竹縣府與福松建設的投資契約載明土地租期為85年1月26日至105年1月25日止，共20年，但簽約前，縣府的相關審查會卻又通過福松公司提出修正後的投資興建企劃書，其中補充事項中寫著「土地租期延長為50年」。

當時竹縣府建設局長黃崑義草擬投資契約時，又在契約內明定，把興建計畫書內容視同合約內容，以致出現租期20年與50年之爭議，後續引發范振宗、黃崑義被控涉貪，2人先後遭判刑入獄。

▲新竹縣縣長楊文科說明，近日會塗銷地上權，完成建物所有權登記。（圖／記者趙于婷攝）



前新竹縣長邱鏡淳為討回竹北家樂福大樓的產權，責成當時的縣府秘書長、現任新竹縣長楊文科處理，不惜舉債當擔保金向法院聲請「假執行」，爭取建物所有權，主張租約為20年。

最高法院日前判決確定，指竹北家樂福大樓的土地租約僅20年，判新竹縣政府勝訴。楊文科接受媒體訪問表示，會在近期塗銷地上權且完成建物所有權登記，並進行其他強制執行工作。

楊文科指出，基於「買賣不破租賃」，將與竹北家樂福大樓內的店家溝通，釐清縣府與業者之間是否有另訂新約的可能，以利未來招商發展；另也將追討福松公司於租約到期後，佔用縣府土地與建物轉租店家收取的租金。

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