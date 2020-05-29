崑山大學奪「導覽解說賽」首獎　三語言介紹台灣觀光資源

▲優質旅遊協會舉辦導覽解說競賽。（圖／優質旅遊協會提供）

記者李宜秦／台北報導

優質旅遊協會28日於台北城市科技大學辦理「2020全國大觀盃導覽解說設計競賽全國總決賽」，參賽隊伍來自全台高中職暨大專院校128支隊伍，共400名多選手參賽。崑山科技大學奪得大專外語組特金，也是大會評審團首獎。

為因應防疫，每隊僅派一到二員代表出席。大獎由金甌女中奪得高中外語組雙特金，頭城家商奪高中國語組金牌，景文科技大學獲得大專國語組特金，地主隊台北城市科技大學獲得大專國語組金牌，而崑山科技大學奪得大專外語組特金，也是大會評審團首獎。

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總決賽5月28日在台北城市科技大學進行，今年以「脊梁山脈旅遊」為題，觀光局東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處，以及北海岸及觀音山國家風景區管理處、參山國家風景區管理處，三處轄區為範圍，各隊發揮創意拍攝導覽解說影片參賽，並分別設有外語、國語二組，外語組作品多元，計有英、日、韓、西等語種參賽作品。

▲優質旅遊協會舉辦導覽解說競賽。（圖／優質旅遊協會提供）

崑山科技大學作品「THE RENDEZVOUS」奪得大專外語組特金獎，參賽隊員來自日本、瓜地馬拉、宏都拉斯，貝里斯學生聯合組隊，影片使用流利英語，西班牙語，日語介紹北海岸、平溪、九份風光，職業水準的影片拍攝剪輯，美麗的北海岸象鼻岩空拍，獲得評審團一致讚許。

評審期間，大會主席台北城市科技大學觀光系魏道駿主任特地嘉許選手，認為學生作品能達到職業水準，並且是跨四國籍學生聯合組隊，實屬不易，值得嘉許。

籌備委員城市科大觀光系教授李奇嶽表示，全國大觀盃賽事至今已經辦理8屆，特別感謝東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處，北海岸及觀音山國家風景區管理處，參山國家風景區管理處的長年支持，也謝謝來自全台128支隊伍的參與，並向該系老師曾麗蓉、陳善珮、郭名龍致意，感謝他們擔任籌備委員期間的辛苦，也希望未來大家能多參與賽事共同交流。

比賽得獎作品將於東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處，以及北海岸、觀音山國家風景區管理處、參山國家風景區管理處等社群及網站公開露出。