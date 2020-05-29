高鐵「增班計畫」啟動！　通勤時段增6班車、週末增33班車

▲高鐵啟動增班計畫。（圖／記者李宜秦攝）

記者李宜秦／台北報導

新冠肺炎肆虐，高鐵公司日前實施減班，導致部分旅客不便，考量到近期疫情緩和，高鐵將啟動增班計畫，自6月1日起，於週一至週四下午通勤時段再增開一班南下列車，另於週一上午通勤時段雙向各增開一班列車，合計共增開6班次列車；自6月12日起，每週五至週日，增開33班車次。

高鐵公司表示，台灣疫情因政府控制得宜而逐漸趨緩，台灣高鐵公司密切觀察旅運需求，並持續滾動檢討營運班表後，決定啟動增班計畫。

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▲高鐵人員加強消毒作業。（圖／記者李宜秦攝）

高鐵公司日前於5月25日起於週一至週四晚間18:10增開一班673車次南下列車後，為加強服務通勤旅客需求。接著將於6月1日起，於週一至週四下午通勤時段再增開一班南下列車，另於週一上午通勤時段雙向各增開一班列車，合計共增開6班次列車，每班次並配置3到4節自由座車廂。

另外考慮到國旅需求增加，高鐵公司表示，將自6月12日起，每週五至週日，率先增加33班車次（南下18班、北上15班），讓旅客週末返鄉、出遊能夠更便利的行程安排。

高鐵公司表示，上述加開車次自5月31日（日）凌晨零時起同步開放預購，旅客可透24小時服務之高鐵合作便利商店、網路訂票、「T Express」行動購票App及語音訂位系統，或於各車站營業時間至售票窗口及自動售票機購票。

▲高鐵增班計畫。（圖／高鐵提供）