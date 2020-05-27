國旅市場大轉變！質與量都翻轉⋯觀光局下半年主推「山脈旅遊」

▲交通部觀光局邀集觀光旅遊業者，舉行「防疫踩線從心啟動－交通部領軍旅遊業者啟動防疫旅遊踩線，全台七地連線直播大會師」活動。（圖／記者湯興漢攝）



記者李宜秦／台北報導

交通部觀光局將2020年定為脊梁山脈旅遊年，主推山城小鎮、山岳旅遊，然而今年上半年遇到新冠肺炎肆虐，導致計畫拖延。觀光局長張錫聰表示，山脈旅遊正好符合防疫新生活的宗旨，在戶外、大自然、空間大，因此將趁著下半年疫情趨緩時力推。

張錫聰表示，經過疫情摧殘後，我國旅遊市場結構一定會有所轉變，由於我國防疫成績非常優秀，國旅也能趁機轉型，過去國人不太喜歡跟團國旅，希望藉此機會，輔導專做國外旅行團的旅行社，轉而投入國旅團，推出精緻有深度的國旅品牌，讓民眾透過安心旅遊，體會到國旅不輸國外。

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▲國旅進入振興階段。（圖／記者湯興漢攝）

張錫聰表示，雖然下半年會有國旅補助，但還需要配套措施，觀光局也會補助地方政府，舉辦吸引旅客的活動。另外脊梁山脈年本來是今年的觀光主題，正好在今年下半年的安心旅遊是一個最好的題材，不只在戶外能呼吸新鮮空氣，登山運動也能強健身體，適合落實防疫新生活。

張錫聰表示，脊梁山脈年不只有登山行程，也能去山城小鎮、山岳旅遊，如阿里山、雪霸等國人最喜歡的高山景點，都將透過旅行社的包裝推出。今年國旅將會有兩大翻轉，包括質的翻轉，與量的翻轉，過去喜歡到國內旅遊的人，轉而在台遊玩，下半年的國旅人次可能比去年更多。

品質部分則是對業者有很大期待，希望旅行業者能精進品質，推出各種如精緻化的、高端的、一般的不同行程，贏得消費者的心，讓大家來參與。補助也會延續秋冬遊的模式，並予以簡化，讓消費者操作更容易。另外觀光局也會引導過去專帶國際旅客的導遊領隊投入國旅，趁機訓練轉型。