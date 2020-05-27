國旅迎振興！高鐵推「四大客群」優惠　12歲以上學生最多享5折票

▲高鐵針對四大客群推出優惠。（圖／記者李宜秦攝）

記者李宜秦／台北報導

我國新冠肺炎疫情和緩，高鐵公司規劃「美好再一起-台灣高鐵旅運振興方案」系列活動，即日起至8月31日止，將陸續針對旅遊、通勤、學生及TGo會員等客群，推出多項優惠方案，包括高鐵假期買一送千、飯店聯票6折起、交通聯票65折起，另外針對學生，則推出「三人同行滿2千送65折券」優惠，並擴大大學生優惠，12歲以上學生都可享最多5折優惠。

「美好再一起-台灣高鐵旅運振興方案」相關優惠說明：

旅遊優惠：高鐵假期買一送千、飯店聯票6折起、交通聯票65折起

台灣高鐵公司針對旅客不同的旅遊模式，規劃了在高鐵企業網站與旅行社購買套裝行程的「高鐵假期買一送千」、直接向飯店訂房加購高鐵車票的「飯店聯票6折起」，以及於ibon售票系統網站販售的高鐵車票加上當地交通接駁的「交通聯票65折起」等3類超值優惠。同時，即日起至8/31止凡TGo會員購買上述旅遊產品，除原本累積之點數外，還可再享平日加碼2倍、假日加碼1倍點數之雙重好康！

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▲高鐵假期買一送千。（圖／記者李宜秦攝）

「高鐵假期」提供高鐵來回車票搭配飯店住宿優惠，旅客購買「高鐵假期買一送千」專案18條指定行程之任一行程，並於6/1至8/31出發者，不但可享超低優惠價，每名旅客再加贈高鐵假期自由行千元抵用券一張（贈送之抵用券需於下次購買指定行程時抵用）！以平日兩人成行、台北出發且入住高雄地區飯店為例，專案價每人最低只要2,580元，比來回高鐵票還便宜400元。

「飯店聯票」提供旅客在高鐵超過140家合作飯店訂房時加購高鐵車票優惠，8月底前車票優惠從8折降為7折，更好康的是，6至7月入住長榮國際連鎖酒店旗下6家飯店、8月入住高鐵精選10家飯店（墾丁凱撒大飯店、高雄義大皇家酒店、台南晶英酒店、台中大毅老爺行旅等）可享車票6折優惠（端午疏運期間亦可適用）。歡迎旅客立即上網訂房，以優惠價格享受優質飯店服務。

「交通聯票」提供旅客高鐵與主打景點的接駁套票優惠，即日起至8/31前購買8條指定路線，並於6/1至9/1出發者，高鐵車票優惠從75折降為65折（端午疏運期間亦可適用）。8條指定路線包括：3條「好玩卡」路線（北北基、台南、高雄）、3條台灣好行路線（日月潭線、阿里山線、墾丁快線），再加上廣受旅客喜愛的高捷和小琉球線套票，讓您以最優惠的價格，一次搞定交通接駁與熱門景點門票。

▲高鐵推出優惠，力推國旅。（圖／記者李宜秦攝）

通勤優惠：買定期票送65折優惠券

為回饋通勤族群的支持，凡高鐵TGo會員購買定期票時登錄TGo會員帳號，定期票優惠效期結束日落在7/1至8/31且未退票者，即可免費獲得不限車次、不限區間之65折標準車廂對號座電子優惠券。總票價低於1萬元者可獲得65折電子優惠券乙張，高於1萬元（含）則可獲得2張，每個會員帳戶每月最高回饋2張。

▲高鐵推出通勤族優惠。（圖／記者李宜秦攝）

學生優惠：暑期優惠＋三人同行滿2千送65折券

迎接即將到來的暑假，高鐵公司特別針對活力旺盛的學生族群，於暑假期間（7/1至8/31）推出「暑期優惠專案」，同時擴大「大學生優惠」適用對象至12歲（含）以上國內各級學校之在學生，提供指定班次適用5折、75折或88折之優惠，自6/4凌晨零時起，依發車前28日之售票規定，逐日開放7/1以後之車票預購。

此外，學生3人同行，訂位時輸入TGo會員帳號且3張學生票之總票價滿2000元（同一筆訂位紀錄）者，旅行結束後可再獲得指定車次65折標準車廂對號座電子優惠券3張。一筆訂位紀錄最高回饋3張，每個會員帳戶每月最高回饋6張，歡迎青年學子把握限時優惠，一同「搭高鐵．Fun暑假」，揪團回家、快樂出遊！

▲高鐵擴大大學生優惠。（圖／記者李宜秦攝）

會員優惠：高鐵會員TGo 搭越多得越多

TGo會員於活動期間（7/1至8/31）累積搭乘張數達5張以上，即可獲贈標準車廂對號座全票85折電子優惠券乙張，滿10張以上可獲贈2張，滿15張以上可獲贈3張，搭越多得越多！會員購票時須提供正確會員帳號，已綁定之電子票證（悠遊卡/一卡通聯名卡）亦適用累積，惟短區間搭乘（南港–台北–板橋）及回數票、定期票均不列入票數計算。