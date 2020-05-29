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99.99%港人不受國安法影響　港政務司長：制裁的是「這一類人」

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▲香港理工大學附近的示威者手持汽油彈。（圖／路透）

▲示威者手持汽油彈。（圖／路透）

記者鄭思楠／綜合報導

「港版國安法」決定草案橫空出世，改變全球所有報導風向，28日下午在人大閉幕表決大會上更以2878票高票過關。對此，香港政務司長張建宗28日回應，只有恐怖分子及搞分裂的壞份子才會受到港區國安法制裁，「香港有99.99％的人口不會受到該法影響。」

這項草案共有7項條文，其中提及全國人大常委會必須制定相關法律，採取必要措施防範、制止和懲治在香港的「分裂國家、顛覆國家政權、組織實施恐怖活動」，以及「外國和境外勢力干預香港事務活動」。

張建宗表示，香港珍惜法治，獨立的司法機構，自由的社會，這就是讓香港保持活力的原因，現在所維持得自由程度，依然是許多民主國家不可比擬的，「市民只要依法行使及依規辦事，無需擔心人權、集會及言論自由等受損，望市民勿要負面看待，亦不用被誤導所迷惑。」

▲▼香港署理行政長官張建宗。（圖／CFP）

▲香港政務司長張建宗。（圖／CFP）

此前，他指出，「港區國安法」是一條非常重要的法律，從長遠來看，這將最終符合「一國兩制」原則，同時也將鞏固香港作為國際金融都市的地位，和諧與穩定是任何社會成功的關鍵。

新華社刊出《全國人民代表大會關於建立健全香港特別行政區維護國家安全的法律制度和執行機制的決定》，導語部分提到，第十三屆全國人民代表大會第三次會議審議了人大常委會關於提請審議的議案。會議認為，近年來，香港特別行政區國家安全風險凸顯，特別提到「港獨」、分裂國家、暴力恐怖活動等各類違法活動，嚴重危害國家主權、統一和領土完整。

導語又指，一些外國和境外勢力公然干預香港事務，利用香港從事危害國家安全的活動；為了維護國家主權、安全、發展利益，堅持和完善「一國兩制」制度體系，維護香港長期繁榮穩定，保障香港居民合法權益，根據《憲法》第31條和第62條第2項、第14項、第16項的規定，以及《基本法》的規定，而作出《決定》。

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