　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

嘉縣推「長照互助會」　擴大長照服務普及率

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲ 介紹失能長輩使用長照服務，好禮相送 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲ 嘉縣推介紹失能長輩使用長照服務送精美禮品 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣65歲以上老年人口比率高達19.97%，連續10多年名列本島第一，其中有11個鄉鎮超過20%，屬於超高齡化地區，目前長照服務涵蓋率36.38%。因此，縣政府今年4月起推出「長照互助會」，以「好康逗相報-助人最快樂」的理念，只要成功介紹縣內失能長輩使用長照服務，嘉義縣長照中心將提供熱心轉介民眾精美小禮物。

▲ 介紹失能長輩使用長照服務，好禮相送 。（圖／記者翁伊森翻攝）

嘉義縣運用「長照互助會」精神，民眾只要發現身邊有65歲以上失能老人、失能身障者、55歲以上失能原住民、50歲上失智症患者或日常生活需他人協助的獨居老人，可向各鄉鎮市衛生所長照分站，或者嘉義縣長照管理中心提出申請，照管專員評估符合長照失能者，即可獲得精美小禮物。

▲ 介紹失能長輩使用長照服務，好禮相送 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲ 嘉縣長照文宣，民眾可打1966洽詢 。（圖／記者翁伊森翻攝）

日常生活自我照顧有困難，像是沐浴、餐食、行動、交通接送就醫、居家醫療、居家護理…等需要協助，或者家庭照顧壓力大需要喘息的照顧者，都可介紹到各鄉鎮市衛生所長照分站，讓每位有需要的長輩都能得到最妥適的長照服務。

衛生局代理局長趙紋華表示，長照服務要讓民眾看得到、找得到、問得到、用得到，嘉義縣在各鄉鎮市衛生所設置長照分站，派駐1-3名照管專員提供就近服務，與在地衛生所建構醫養合一的照護網絡，民眾有任何長照問題請洽各鄉鎮市衛生所長照分站或撥打1966長照服務專線(前5分鐘免費)，將有專人為您服務。

►我沒有遲到，是時間遲到了！

ET快訊
巨胸女星與父共浴31年！同床幻想交往…聞64歲爸再婚心碎：我
銀行副總裁激情交纏n女！正宮電腦見「紀錄片」截圖怒告小三、小
Gogoro設計總監偷吃人妻反告綠帽夫　囂張求償400萬敗訴
中職前球星和小三全裸被抓姦竟沒事　原因超傻眼
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

新港鄉公所新建辦公廳舍　導入台日交流成果當地藝術品

嘉縣推「長照互助會」　擴大長照服務普及率

防疫五月天週末遊台南　黃偉哲以「阿中自助餐」、「英雄宴」和台南伴手禮來伺候

中埔水資源教育體驗營八、九月開辦　12梯次入校教育提前登場

病患現金答謝醫師　嘉榮退還呼籲鼓勵卡片親寫謝意

華南高商校友會新舊任理事長交接　劉黃玉鏵新任理事長

雨水過多又悶熱　嘉義山區荔枝多裂果

嘉縣農業導入科技數據化管理　結合電商平台多元銷售　

桃園議長邱奕勝偕4女議員一日通勤族　交通局允諾713公車增加班次

斗六市石榴淹水問題出爐　竟是水利灌溉水溝滿溢造成

遭美警膝蓋壓脖...鼻冒血窒息亡 非裔男死前求饒：我不能呼吸！

炎亞綸想改變的事..Sandy秒回：臉書設私人　唐綺陽瀏海遮臉「沒很大，就大而已XDD」

麥當勞、屈臣氏、意舍酒店合作 送「5300元現金抵用券」限發4天

71秒打氣上路！不騎也能背著走 日本研發充氣式電動車「Poimo」

吳尊對廚藝超自信：不會輸給餐廳！　求生欲下線「我做的比老婆好吃」

轉彎車被按喇叭！又遭罵白痴 他不爽怒撞直行車...雙方互告

「戽斗星球」真貓版！虎斑被蜜蜂叮　呆萌瓜子臉瞬間變雙下巴網笑翻

媽回頭驚見蟑螂！怕爆向前飛撲 女兒見狀神安慰：別怕～有我在

撞倒人！運將下車塞50塊錢打發　父帶驗傷單怒控：人命只值這樣？

24KG哈士奇討摸！腳滑重壓牠 博美氣炸狂叫：你這個心機鬼

新港鄉公所新建辦公廳舍　導入台日交流成果當地藝術品

嘉縣推「長照互助會」　擴大長照服務普及率

防疫五月天週末遊台南　黃偉哲以「阿中自助餐」、「英雄宴」和台南伴手禮來伺候

中埔水資源教育體驗營八、九月開辦　12梯次入校教育提前登場

病患現金答謝醫師　嘉榮退還呼籲鼓勵卡片親寫謝意

華南高商校友會新舊任理事長交接　劉黃玉鏵新任理事長

雨水過多又悶熱　嘉義山區荔枝多裂果

嘉縣農業導入科技數據化管理　結合電商平台多元銷售　

桃園議長邱奕勝偕4女議員一日通勤族　交通局允諾713公車增加班次

斗六市石榴淹水問題出爐　竟是水利灌溉水溝滿溢造成

易智言點名大學生3大惡習　發飆的最後稻草：抄襲維基電影連人名都一樣

蔡英文交付黃榮村國家人力轉型任務　9位考試委員名單一次看

女中醫戒冰飲後也揮別肥胖！教你簡單自製3款鮮果消暑茶

長榮內鬥再起　張國明發聲明：張榮發基金會董事會違法召集

禁令解除！台鐵6/1起車上可飲食　車上不賣食品⋯吃完「仍要戴口罩」

港版國安法「正式版本」…2處用詞更改　法律人士：涵蓋範圍更大了

法國總理仍重申法甲不會復賽　遭自家媒體嘲諷：像白癡一樣

湯姆霍蘭德又死會…罕見火速同居！　起底新女友「蘇菲特納是媒人」

美中緊張！川普預告29日宣布「對中新政策」：我們很不開心

電視台女廁夜傳詭異腳步聲！　她上到一半門縫驚見「腳尖對著門」嚇瘋…隔天一問心涼了

虎斑貓伸鹹豬手狂摸正妹奴才　霸氣拉過臉「嘟嘴強吻臉頰」

地方熱門新聞

連日豪雨又悶熱荔枝多裂果

中埔水資源受疫情影響改入校教育

現金答謝醫師嘉榮鼓勵卡片親寫謝意

農業導入科技數據化結合電商平台銷售　

華南高商校友會新舊任理事長交接

台東「石雨傘」傳說有3支　另2支在海底？

國道警處理連環撞　TMA緩撞車救22人命

桃園議長邱奕勝爭取713公車增加班次

防疫五月遊台南以「阿中自助餐」來伺候

斗六石榴淹水　竟是灌溉水溝滿溢造成

高醫「乳癌第一刀」侯明鋒大武衛生所駐診

「最美高架鐵路」通車　台東多良段電氣化完工

雲林3兄弟搶工程　派小弟、熱褲妹1天4次給車撞

台南安平四草大橋男浮屍身分查出

更多熱門

相關新聞

台南長照人員陳芃蓁及時救援獨居長者

台南長照人員陳芃蓁及時救援獨居長者

台南市長黃偉哲致力營造台南市成為友善高齡城市，積極推動長照2.0政策，公私協力建構老人照顧網絡成效卓越，今年5月一名獨居長輩龔老太太在新營住家不慎跌倒，社會局特約居家服務單位陳芃蓁督導員與居服員，因聯繫未果察覺有異，立即連繫家屬，並通報警消破門進入協助長輩脫困送醫，及時阻止憾事發生。

南投醫院成立C級巷弄長照站

南投醫院成立C級巷弄長照站

陳時中與「民謠國家隊」彈月琴合唱洗手歌

陳時中與「民謠國家隊」彈月琴合唱洗手歌

中華醫大長照系畢業成果暨專題展

中華醫大長照系畢業成果暨專題展

關懷據點開放首日，阿公嬤樂舞展活力

關懷據點開放首日，阿公嬤樂舞展活力

關鍵字：

互助會長照

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 吳朋奉 金正恩 羅志祥 王令麟 停班停課 武漢肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 黃寶慧 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

正妹彎腰「雪乳掉出」針織衣　她嬌喊：我裡面沒穿

「上山採藥」出人命真相曝！小王車震完跳車慘遭輾

成語蕎傳比基尼照給《國光》求通告！

台抵泰包機14人疑染疫　檢測結果出爐

陳彥婷爸霸氣「沒有聘金」：我們不賣女兒！

泰妹千人斬！「不脫衣完事」狂撈百萬

舒子晨被控「要錢才聯絡」繳不出房貸借錢！

26歲妹腹痛　醫竟從下體抓出18公分烏龜

即／英：或延長BNO持有人留英期限

婦公園遛獒犬　街友被痛毆亡

環保局追查卡卡兒！咖啡店老闆出面…網讚翻

最大貓頭鷹陽台築巢　3隻巨型鳥寶迷上看電視

漏報所得1.36億元　餐廳老闆拒稅3千萬下場曝

舒子晨曝「被要求去飯局」　對話紀錄曝光

「台北→墾丁」破費萬元！專家曝真相

更多

最夯影音

更多
遭美警膝蓋壓脖...鼻冒血窒息亡 非裔男死前求饒：我不能呼吸！

遭美警膝蓋壓脖...鼻冒血窒息亡 非裔男死前求饒：我不能呼吸！
炎亞綸想改變的事..Sandy秒回：臉書設私人　唐綺陽瀏海遮臉「沒很大，就大而已XDD」

炎亞綸想改變的事..Sandy秒回：臉書設私人　唐綺陽瀏海遮臉「沒很大，就大而已XDD」

麥當勞、屈臣氏、意舍酒店合作 送「5300元現金抵用券」限發4天

麥當勞、屈臣氏、意舍酒店合作 送「5300元現金抵用券」限發4天

71秒打氣上路！不騎也能背著走 日本研發充氣式電動車「Poimo」

71秒打氣上路！不騎也能背著走 日本研發充氣式電動車「Poimo」

吳尊對廚藝超自信：不會輸給餐廳！　求生欲下線「我做的比老婆好吃」

吳尊對廚藝超自信：不會輸給餐廳！　求生欲下線「我做的比老婆好吃」

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面