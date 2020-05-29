嘉縣推「長照互助會」　擴大長照服務普及率

▲ 嘉縣推介紹失能長輩使用長照服務送精美禮品 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣65歲以上老年人口比率高達19.97%，連續10多年名列本島第一，其中有11個鄉鎮超過20%，屬於超高齡化地區，目前長照服務涵蓋率36.38%。因此，縣政府今年4月起推出「長照互助會」，以「好康逗相報-助人最快樂」的理念，只要成功介紹縣內失能長輩使用長照服務，嘉義縣長照中心將提供熱心轉介民眾精美小禮物。

嘉義縣運用「長照互助會」精神，民眾只要發現身邊有65歲以上失能老人、失能身障者、55歲以上失能原住民、50歲上失智症患者或日常生活需他人協助的獨居老人，可向各鄉鎮市衛生所長照分站，或者嘉義縣長照管理中心提出申請，照管專員評估符合長照失能者，即可獲得精美小禮物。

▲ 嘉縣長照文宣，民眾可打1966洽詢 。（圖／記者翁伊森翻攝）

日常生活自我照顧有困難，像是沐浴、餐食、行動、交通接送就醫、居家醫療、居家護理…等需要協助，或者家庭照顧壓力大需要喘息的照顧者，都可介紹到各鄉鎮市衛生所長照分站，讓每位有需要的長輩都能得到最妥適的長照服務。

衛生局代理局長趙紋華表示，長照服務要讓民眾看得到、找得到、問得到、用得到，嘉義縣在各鄉鎮市衛生所設置長照分站，派駐1-3名照管專員提供就近服務，與在地衛生所建構醫養合一的照護網絡，民眾有任何長照問題請洽各鄉鎮市衛生所長照分站或撥打1966長照服務專線(前5分鐘免費)，將有專人為您服務。

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