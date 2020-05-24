影／鵝鸞鼻日照中心揭牌！　陳時中與「民謠國家隊」彈月琴合唱洗手歌

記者嚴云岑／屏東報導

中央流行疫情指揮中心「防疫墾丁行」第二站來到鵝鸞鼻日照中心，由國寶級阿嬤陳英帶領新生代，以一曲思雙枝調，即興創作「洗手歌」歡迎防疫團隊。縣長潘孟安更送上屏東縣自產月琴，邀請指揮官陳時中一同撥弦獻唱。陳時中表示，樂活中心與樂活防疫原理相同。他也說，自己太太很喜歡植物，以後一定會帶她來看看。

▲國寶級阿嬤陳英帶唱由民謠改編的洗手歌，陳時中與潘孟安也拿月琴撥弦響應。（圖／記者林敬旻攝）

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▲中央流行疫情指揮官陳時中（左2）、疾管署副署長莊人祥（左1）、疾管署署長周志浩（右1）、衛福部次長薛瑞元（右2）和屏東縣長潘孟安（中）拿著月琴合照。（圖／記者林敬旻攝）



陳時中讚賞，總統也特別叮囑，防疫做得不錯，長照也不要落下，屏東縣在長照推行上，是超級前段班，老幼共學也間接打造了「民謠國家隊」，各個都是唱將，希望未來能持續做下去。

▲衛福部長陳時中造訪日照中心，與長者致意。（圖／記者林敬旻攝）

潘孟安上台致詞時，在保持1.5公尺的社交距離後脫掉口罩，「不然講話會喘」。他表示，這間位於台灣最南端的鵝鑾鼻樂活日照中心，原本是荒廢的警察局，屏東縣政府接手後打掉重建，花了4年時間解決國家公園內水保、環保問題，並協請恆春基督教醫院接手經營，接送長達20公里外的長輩，開啟恆春半島最南端偏鄉長者樂活、連續多元整合性照顧服務。

屏東縣已有359個社區關懷據點，村里佈建密度77.54%高居全國之冠，預防延緩方案已導入230處長照C站，28個日照中心分佈在21個鄉鎮，佈建率63.64%，今年底前鄉鎮涵蓋率有望達82%。

▲屏東縣長潘孟安。（圖／記者林敬旻攝）

▲指揮中心移師墾丁，指揮官陳時中出席鵝鑾鼻日照中心啟用記者會時，他把口罩拿下來掛在左手。（圖／記者林敬旻攝）

潘孟安說，屏東縣政府推動長照2.0，是以「不使用」長照為目標，透過老幼共學、世代共榮，104年將長照融入國中技藝教育，讓學童從小學習並創新老化。

鵝鸞鼻日照中心，是全台唯一銜接3面海峽居民的據點，未來一樓將規劃給健康與亞健康者進行社區活動，也為了響應觀光，將推出由7、80歲「高年級實習生」製作的洋蔥冰淇淋，期盼國人多多造訪，給長者一點鼓勵。

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