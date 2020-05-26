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健康好厝邊！南投醫院位處名間鄉　成立C級巷弄長照站

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▲▼衛生福利部南投醫院推動長照2.0，在名間鄉弓鞋社區成立C級巷弄長照站。（圖／南投醫院提供，下同）

▲▼衛生福利部南投醫院推動長照2.0，在名間鄉弓鞋社區成立C級巷弄長照站。（圖／南投醫院提供，下同）

記者張弘昌／南投報導

南投縣老年人口比例高，長照需求多。衛生福利部南投醫院與名間鄉弓鞋社區發展協會共同合作，設置C級巷弄長照站，25在弓鞋活動中心辦理開幕揭牌活動。南投醫院提供健康促進活動、健康講座並安排健康量測，提升長輩們的生活品質。

南投縣副縣長陳正昇、衛生局副局長吳美玲、名間鄉鄉長陳文德、三崙村村長楊紋練、弓鞋社區發展協會理事長陳君和、總韓事陳琪儒、縣議員陳翰立、游宏達等貴賓皆蒞臨支持。

根據南投縣政府4月底統計資料指出，南投老年人口約8.9萬人，占全縣人口18%，高齡化位居全國第3，而名間鄉三崙村65歲以上長者高達近21%，代表每5位三崙村民，就有1位是老年人。

▲▼衛生福利部南投醫院推動長照2.0，在名間鄉弓鞋社區成立C級巷弄長照站。（圖／南投醫院提供，下同）

為顧及南投縣人口老化問題，南投醫院配合衛生福利部推動長照2.0，於今年2月提出申請，設置醫事C級巷弄長照站，提供長者健康、快樂、在地老化服務。名間鄉弓鞋村位處南投、彰化縣交界，屬醫療資源缺乏的偏鄉地區。

南投醫院副院長洪世昌表示，C級巷弄長照站連結了社區與醫療等資源，從預防觀點著手。除提供社會參與活動、健康促進活動，並提供健康量測服務，協助長輩們體溫、血壓及血糖的量測。

院方也安排醫療人員到長照站，為長者進行肌力強化運動等課程來預防及延緩失能。並定期進行居家訪視，關懷當地長者的健康，讓在地年輕人心無牽掛安心就業。另原本計畫的共餐服務，因為疫情關係而暫時改為外帶餐盒，落實防疫措施。

C級巷弄長照站是一處為長輩們設置的溫馨據點，它的設立，不僅減輕家屬照顧負擔，維持長者們的身心健康，延緩老化，增進人際互動，豐富生活，提升生活品質，落實在地老化的目標。

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