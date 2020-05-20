教具競賽學生秀創意　中華醫大長照系畢業成果暨專題展

▲中華醫大長照系畢業成果展暨專題、教具競賽，徵才吸引應屆畢業生到場參加，學生並展示自行設計製作的長照輔療遊戲道具展示。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

中華醫事科技大學長期照顧系畢業成果暨專題、教具競賽，20日在國際會議廳舉行，此次活動除了結合勞動部勞動力發展署雲嘉南分署台南就業中心，和長照機構辦理徵才，特別是高齡社會來臨，不僅長照專業人才需求大，照顧品質提升也很重要，長照系學生就DIY設計製作10多種長照輔療遊戲道具，相當有創意。

中華醫大長期照顧系應屆畢業生畢業成果展暨專題、教具競賽20日上午9時舉行開幕式，由副校長兼主任秘書孫逸民、護理學院院長謝政蓉共同主持。由於這次活動結合校園徵才，不僅勞動部勞動力發展署雲嘉南分署台南就業中心派員參與，亦吸引台南地區各醫療院所附設長照中心、照護機構、社團法人安養中心等到場徵才。

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長照系系主任杜玉卿表示，高齡社會來臨，老年人口持續增加，根據統計，平均每個人一生約有7-8年的時間需要仰賴長期照顧的介入，可見長期照顧專業人才需求很大。中華醫大是國內第一個成立長照系的大學院校，歷年來培育無數長照專業人才投入長期照顧領域，也有畢業校友自行創業，表現都非常優秀，也因此藉由此次活動，除了讓各界有機會看到長照系學生的學習成果外，也期盼在產、學合作下，每位畢業生都有很好的出路。

此次長期照顧系畢業成果展暨專題、教具競賽，應屆畢業班除了和指導老師進行論文海報發表展示外，學習期間也分組以DIY方式設計製作各種適合在照養機構給老人安排治療活動用的輔療遊戲道具，有丟丟樂、有認圖卡、有彈珠迷宮…10多種遊戲輔具，也在活動會場展示，吸引不少師生參觀。

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