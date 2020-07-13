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全聯推「90抽衛生紙」一生！第17抽遇見「不會還的人」...網笑翻：第1抽應該破掉吧

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記者施怡妏／綜合報導

比起大賣場，現在的民眾多半喜歡住家附近的小型超市，「全聯福利中心」便是婆婆媽媽的好夥伴，堪稱「超市界的霸主」，也常常推出有創意的廣告讓人印象深刻。近來，為了宣傳「衛生紙」特價中，全聯在官方臉書上貼出「抽取式衛生紙視角紀錄片」，其中第70抽讓網友們笑翻，「小編很懂！」

▲▼全聯衛生紙廣告。（圖／翻攝自Facebook／全聯福利中心）

▲全聯為了宣傳「衛生紙」特價中，推出「90抽衛生紙的視角」。（圖／翻攝自Facebook／全聯福利中心）

全聯今（13）日在臉書上發文，用90張模糊照片，記錄每一張衛生紙如何看待這世界，「你想過抽取式衛生紙是怎麼看這個世界的嗎，讓一包90抽的抽取式衛生紙，向你娓娓抽起來，有哭有笑有洋蔥」，還不忘提醒大家，「請準備好衛生紙」。每張照片上都被標記上註解，第1抽從明亮的辦公室誕生，並自我介紹「我是一包抽取式衛生紙」，不過有網友笑稱，「第一抽不是應該破掉嗎」。

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▲▼全聯衛生紙廣告。（圖／翻攝自Facebook／全聯福利中心）

▲90張模糊照片，網友們看完後直呼，「我到底看了什麼」。（圖／翻攝自Facebook／全聯福利中心）

其中第70抽出現「深夜，國外網站，『哇嗚～這我沒研究』」，許多網友留言大笑，「就知道小編內行」、「高手小編」。第17抽時寫道，「一些抽了不會還的人，辦公室消磨生命的事真的好多啊，下輩子希望能投胎到學校」；有許多人上餐廳吃飯時，總會拿衛生紙擦餐具，第36抽到41抽，都是拿來「擦擦擦」；第66抽遭到犬隻連續性意味不明的抽取，「生命就該浪費在狗上！」

▲▼全聯衛生紙廣告。（圖／翻攝自Facebook／全聯福利中心）

▲第70抽出現「深夜，國外網站」。（圖／翻攝自Facebook／全聯福利中心）

最後還不忘提醒民眾，「總是很快就會被抽完的衛生紙正在特價中，記得要去補貨」，網友們看完後紛紛留言，「我兒子都拍的比你好」、「這根本我媽的攝影集」、「才星期一，小編是嗑了甚麼」、「這跟老公的拍照技巧一樣精彩」模糊的照片意外釣出「德國歐特鏡片」留言，「看不清楚的通通過來換個鏡片啊」。

【史上首篇｜抽取式衛生紙視角紀錄片】 你想過抽取式衛生紙是怎麼看這個世界的嗎：） 讓一包90抽的抽取式衛生紙 向你 娓・娓・抽・起・來 #全聯衛生紙小學堂獻映 #每張抽取式衛生紙的最後一抽瞬間 #90抽全記錄 #有哭有笑有洋蔥 #請準備好衛生紙 全聯衛生紙特價中：https://bit.ly/325SZpg

全聯福利中心發佈於 2020年7月12日 星期日
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