全聯單日收3千萬三倍券！超過半數花上千　最多囤貨：米、油、衛生紙

▲全聯昨（15）日單日收到近3千萬三倍券。（圖／全聯提供）



記者林育綾／綜合報導

行政院「振興三倍券」7月15日上路，已經有不少消費者開始使用，量販業者全聯福利中心統計，昨（15）日單日就收到將近3千萬的三倍券，其中超過半數花費上千元的三倍券，與全聯的加碼優惠活動有關，而民眾大多都是購買米、油、衛生紙等。家樂福也透露，上路首日使用三倍券消費就高達2千多萬元，數字十分驚人，業者也再加碼祭出優惠。

全聯表示，昨（15）日單日收到將近3千萬元的三倍券，民眾大都買民生用品，像是米、油、衛生紙等，其中有大約一半的消費者都花費上千元的三倍券，主因是推出持實體振興券消費，有滿千元送千點的活動，並贈送價值超過3萬元「振興大禮包」，大家都想趁機搶優惠並順便囤貨。

▲全聯表示，民眾大都用三倍券買民生用品，像是米、油、衛生紙等。（圖／資料照）

家樂福也透露，上路首日光是在家樂福用三倍券消費就高達2千多萬元，數字十分驚人。業者也宣布限時2天再加碼，明（17日）、後（18日）天凡結帳使用三倍券除可獲價值超過4萬元的振興澎湃包1本外，滿額還有9折券可拿，19日起搭配澎湃包中全館單筆滿額折扣。（►三倍券上路首日⋯民眾狂買生鮮、家電！賣場單日入帳2千多萬 加碼活動來了）

除了各大通路祭出優惠，有關三倍券使用，也在網路出現不實謠言！近來有不明消息在LINE群組轉發指出「領到消費券，可以直接到全聯社買，他多加800塊給你總共3800禮券」，而全聯福利中心已在官網發出公告澄清，也表明政府發行應為「振興三倍券」並非「消費券」，且依規定三倍券不能購買禮券，因此無法持三倍券兌換禮券，提醒消費者切勿上當。

▲網友亂傳三倍券假消息。（圖／網友提供）

▲全聯在官網公告澄清三倍券謠言。（圖／全聯官網）

目前全聯為了響應振興，所推出的優惠為自7/15起至8/13止，PX Pay會員持實體振興券單日單卡消費每滿1000元，即送福利點1000點（價值100元）；而持實體卡的會員，則是使用實體振興券單日單卡消費每滿1000元送500點（價值50元）。另外凡持實體振興券全額支付單筆每滿1000元，即限量加贈價值超過3萬元的「振興大禮包」，總共100萬份，每店限量1000份，送完為止。

全聯也加碼自7/15～8/9連續四週推出「振興月」活動，每週不同商品祭出破盤優惠價，總品項近百件，涵蓋乾貨、生鮮、預購小家電，首週包含近期網友討論度超高的生吐司特價59元，還有3樣實用小家電下殺市場最低價，數量有限售完為止。

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