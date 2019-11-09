小農市集、費試吃苦茶油料理　大溪「優油苦茶節」很澎湃

▲永福里長廖芊嬅（左二）和在地人士共同推動大溪「優油苦茶節」。（圖／廖帝權提供）

記者楊淑媛／桃園報導

堅持品質，才能創造價值。桃園市大溪區永福里自產的苦茶油，是全台苦茶油前十大產區之一，為了讓在地小農有更佳收益，永福里長廖芊樺、永福社區發展協會理事長王在義等人，獲客委會、市府相關單位支持，9、10兩天於永福里龍山寺廣場，首次推出全台唯一的「優油苦茶節」活動，期更多民眾認識優質油品。

▲▼永福里長廖芊樺說，大溪的苦茶籽，榨出的苦茶油風味精純。（圖／廖帝權提供）

廖芊樺是大溪的「美女里長」，服務熱忱且觀念創新，為了讓更多民眾認識里內自產的苦茶油，且因食用好油，健康平安，經立法委員趙正宇爭取客委會補助及市長鄭文燦支持，舉辦大溪永福里「優油苦茶節」活動，期大力推廣在地綠金產業，推廣在地優質油品。

▲苦茶油榨油機，透過示範讓民眾了解製油工序。（圖／廖帝權提供）

苦茶油籽產量稀少，即使國外油品大力輸台，苦茶油仍強勢佔1成市佔率，供不應求。其中桃園為全台苦茶油前十大產區之一，又以大溪的苦茶籽，榨出的苦茶油風味更精純。對於趙正宇立委的協助，與在地小農聯手帶動地方小農創生，打造「大溪永福」的優質苦茶油認證，表示感謝。

「優油苦茶節」活動，現場設有大溪小農市集，並能在此買到最高品質苦茶油，也能免費試吃苦茶油雞肉、麵線等料理，用最簡單的食材來帶出永福苦茶油的濃厚香醇的風味。另外，現場擺設苦茶油榨油機，透過示範讓民眾了解製油工序，感受每滴油得來不易的香醇濃郁。

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