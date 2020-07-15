三倍券上路！全聯加碼「振興月」連續4周推百項商品破盤價

▲振興再加碼！全聯「振興大禮包」全台限量100萬份，每間門市限量1千份。（圖／全聯提供）

記者林育綾／綜合報導

振興三倍券今（15）日正式上路！量販業者全聯福利中心除了推出加贈會員點數、滿額送價值3萬元的「振興大禮包」外，更加碼自7/15～8/9連續四週推出「振興月」活動，每週不同商品祭出破盤優惠價，總品項近百件，涵蓋乾貨、生鮮、預購小家電，首週包含近期網友討論度超高的生吐司特價59元，還有3樣實用小家電下殺市場最低價，數量有限售完為止。

▲全聯「振興月」連續4周百項商品破盤，會員還獨享預購小家電市場最低價。（圖／全聯提供）

全聯為響應振興，自7/15起至8/13止，PX Pay會員持實體振興券單日單卡消費每滿1000元，即送福利點1000點（價值100元）；而持實體卡的會員，則是使用實體振興券單日單卡消費每滿1000元送500點（價值50元）。

除了會員贈點，凡持實體振興券全額支付單筆每滿1000元，即限量加贈價值超過3萬元的「振興大禮包」，總共100萬份，每店限量1000份，送完為止。全聯指出，振興大禮包是首次跨通路，攜手食衣住行育樂超過50個品牌一起推出優惠，把消費者的1000元價值「放大30倍」，包含手搖飲買一送一、主題樂園獨家買一送一等。

另為了替接下來登場的中元檔期暖身，還特別規劃連續四週的「振興月」優惠活動，尤其預購小家電更祭出會員獨享市場最低價，包含首週登場的「arlink健康免油氣炸鍋」、「米塔MITA深層肌肉筋膜槍」與「英國Gtech小綠Multi Plus K9寵物版無線除蟎吸塵器」等，挑戰市價最低2.8折起價格購入。

▲全聯振興月首週優惠推薦商品(7/15～7/19)。（圖／全聯提供）

而持有北市敬老卡或愛心卡的市民，只要上網登錄敬老愛心卡領取振興劵，並綁定悠遊卡後，就能於7月15日起，憑卡消費累積滿3000元，不只將得到中央2000元振興回存金，還將獲得北市府獨家加碼1000元，於全台全聯皆可使用。

▲愛買三倍券活動。（圖／愛買提供）

另外量販業者愛買也宣布祭出史上最狂振興活動，只要將三倍券登錄為「遠東商銀HAPPY Go信用卡」，並綁定HAPPY Go Pay，7月15日起至28日至愛買實體通路購物單筆消費滿3000元（含指定商品），並使用HAPPY Go Pay結帳，即可獲點數最高1500點（市值450元），是平日贈點的50倍。

▲用三倍券買國產有機農產，有機會獲得「3倍蔬果箱」！（圖／愛買提供）

此外為了鼓勵消費者支持國產有機農產品，愛買也加碼推出「用三倍券買國產有機農產品 好事X3」活動，可抽價值3倍的「有機農產澎湃箱」；民眾只要持三倍券消費，還有24個熱門品類「滿額現折」、超過300款商品「買1送1」、會員日「全館滿2000元9折」等活動，讓消費者享受振興券放大的好處！

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