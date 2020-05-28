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端午節澎湃吃！超商端出超狂「伊比利豬海陸粽」　吃得到邪惡干貝、鮑魚

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▲▼OK mart肉粽開賣。（圖／業者提供）

▲超商端出「五星名粽賞」。（圖／業者提供）

記者蕭筠／台北報導

端午節想好要吃哪種粽子了嗎？除了傳統口味之外，今年各大超商、通路可是紛紛推出創意粽吸引買氣，不僅有邪惡泡菜燒肉、照燒松阪鮮菇等，還有伊比利豬海陸粽，選用了伊比利豬搭配日本干貝、秘魯鮑魚等食材製成，根本澎湃到不行。

愛買今年網羅46款粽子，特別首度找了許多傳統老店新品，包括有140年歷史的台南「再發號」八寶肉粽、高雄「郭家肉粽」傳統肉粽、「新竹乾家肉粽」粿粽、台北「蔡萬興老店」精選肉粽組合等。

而看準民眾喜愛一次吃到多種口味肉粽，也推出12款「雙享粽」、「3享粽」，尤其必吃「捷康特色三寶粽」組合，內含泡菜燒肉、照燒松阪鮮菇、薑黃十穀各口味，其中，泡菜燒肉口味最吸睛，微辣泡菜有點脆搭配燒肉，絕對是滿分的中韓異國配。即日起至6月23日販售。

▲▼愛買推出46款名店、傳統粽。（圖／業者提供）

▲愛買推出46款名店、傳統粽。（圖／業者提供）

超商OK mart今年則以「五星名粽賞」作為主打，總共推出76款粽品，不僅吃得到和六福皇宮合作的「豐融伊比利豬海陸粽」，結合台灣在地仙草與伊比利豬、日本干貝、秘魯鮑魚等食材製成，一次就能吃到海陸雙拼，另外還有亞緻餐飲的「天香犇牛三寶粽」，採用老饕最愛的牛三寶加入花椒、八角、桂皮等佐料拌炒，滷製後取其牛油加入蔥蒜末與辣豆瓣爆炒糯米，最後再將半生熟糯米蒸熟後與牛三寶包裹進行蒸製回潤，通通都超邪惡。

另外還有冠軍粽如南門市場立家的「湖州蛋黃鮮肉粽」，以及點心粽是飄香半世紀的九如商號「紫米豆沙粽」，即日起至6月15日正式開放選購。

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