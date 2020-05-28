高鐵端午疏運今開賣！8小時「狂銷17.5萬張票」　網讚：比清明好買

▲高鐵端午連假車票開賣。（圖／記者李宜秦攝）

記者李宜秦／台北報導

高鐵公司規劃6月24日29日為端午疏運期，共加開163班次列車，其中24日到28日僅販售對號座，旅客可自今（28）日凌晨零時起開始訂票。截至今日上午8:00，共完成約17萬5千張車票預定。截至11時累計訂票張數為18萬8千餘張。

PTT網友表示，端午疏運期間車票訂票順利，相比清明連假可說是「意外的很順」，僅幾人有出現APP卡住的狀況。不過部分網友對於不賣自由座的政策仍有不滿，留言「鼓勵大家出遊，卻不賣自由座，真的有點矛盾」。

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高鐵公司表示，將於6月24日29日的端午疏運期間，加開163班次列車（南下91班、北上72班），總計6天提供865班次列車的旅運服務，旅客可自5月28日凌晨零時起，透過「T Express」手機購票系統、高鐵合作之便利超商、網路訂票系統、語音訂位系統，或於車站營業時間至售票窗口及自動售票機，一次預購端午節疏運期間所需的車票。

高鐵公司表示，疏運期間的前五天，也就是24日到28日，僅販售對號座，暫停定期票、回數票、悠遊卡/一卡通聯名卡之使用，6月29日（假期後上班日）則維持自由座服務。

另外6月20日為補班日，高鐵公司表示，將增開4班北上列車，出發時間為6:30、7:12、6:25、6:40，其中2班自台中出發、2班自左營出發，自由座車廂分別有3、5、7節不等。同樣於5月28日凌晨零時起開放預售，增開班次適用「標準車廂卡友優惠」及「商務車廂限量升等」。

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