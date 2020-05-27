繼全台門市後⋯超夯迷客夏「大甲芋頭、伯爵紅茶拿鐵」鮮奶冰量販也開賣了

▲迷客夏2018年開賣牧場冰淇淋。（圖／翻攝迷客夏臉書粉專）

記者蕭筠／台北報導

冰淇淋控太有福！人氣手搖飲飲品牌「迷客夏」2018年將超夯的招牌飲品製成2款香濃牧場冰淇淋，有大甲芋頭牛奶及紅茶拿鐵口味，一推出就掀起轟動，雖只提供超商團購且限時限量，依舊累積超高人氣。這次繼去年7月宣布於全台限定門市販售後，這2杯超人氣冰淇淋即日起在量販通路也買得到了，逛賣場時可要睜大眼睛不要錯過。

▲牧場冰淇淋有2種口味。（圖／翻攝迷客夏臉書粉專）

迷客夏將招牌經典飲品變身消暑冰淇淋，2018年甫推出就掀起團購熱潮，2款冰淇淋口味皆是使用其自產綠光鮮奶製成，其中，「大甲芋頭牛奶」嚴選大甲芋頭搭配牧場鮮乳製成，每一口都能吃到芋頭顆粒，而「伯爵紅茶拿鐵」口味，完美融合喝茶韻奶香，滑順口感可是擄獲了不少人的心。

▲愛買獨家販售迷客夏牧場冰淇淋、福源醬好花生牛奶冰淇淋。（圖／業者提供）

這2款冰淇淋去年7月起才正式在全台迷客夏門市提供販售，不過即日起量販通路也買得到了，愛買宣布獨家引進團購美食現貨，不僅有今年最夯的「綠野農莊迷你炸雞球」（提醒巨城店未販售）、人氣零嘴「澎湖正一奶油花生酥」，再來就是迷客夏的牧場冰淇淋，以及吃得到花生顆粒及濃郁花生醬的「福源醬好花生牛奶冰淇淋」，即日起正式開賣。

【你可能也想看】

►阿中部長神秘「消失2小時」爽嗑黑鮪魚大餐！屏東「佳珍海產」3大必吃菜先看

►通通喝得到爆量芒果丁！大苑子、鮮茶道超邪惡「芒果聖品」消暑登場

►哪一杯還沒入手？「5月最新手搖飲」清單來了 好拍夢幻款、浮誇爆量款都有

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來

►過期的票券只能丟掉嗎？快來兌換東森幣復活你的錢