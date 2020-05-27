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繼全台門市後⋯超夯迷客夏「大甲芋頭、伯爵紅茶拿鐵」鮮奶冰量販也開賣了

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▲▼迷客夏超夯牧場冰淇淋量販也開賣了。（圖／翻攝迷客夏臉書粉專）

▲迷客夏2018年開賣牧場冰淇淋。（圖／翻攝迷客夏臉書粉專）

記者蕭筠／台北報導

冰淇淋控太有福！人氣手搖飲飲品牌「迷客夏」2018年將超夯的招牌飲品製成2款香濃牧場冰淇淋，有大甲芋頭牛奶及紅茶拿鐵口味，一推出就掀起轟動，雖只提供超商團購且限時限量，依舊累積超高人氣。這次繼去年7月宣布於全台限定門市販售後，這2杯超人氣冰淇淋即日起在量販通路也買得到了，逛賣場時可要睜大眼睛不要錯過。

▲▼迷客夏超夯牧場冰淇淋量販也開賣了。（圖／翻攝迷客夏臉書粉專）

▲牧場冰淇淋有2種口味。（圖／翻攝迷客夏臉書粉專）

迷客夏將招牌經典飲品變身消暑冰淇淋，2018年甫推出就掀起團購熱潮，2款冰淇淋口味皆是使用其自產綠光鮮奶製成，其中，「大甲芋頭牛奶」嚴選大甲芋頭搭配牧場鮮乳製成，每一口都能吃到芋頭顆粒，而「伯爵紅茶拿鐵」口味，完美融合喝茶韻奶香，滑順口感可是擄獲了不少人的心。

▲▼愛買獨家販售迷客夏牧場冰淇淋、福源醬好花生牛奶冰淇淋。（圖／業者提供）

▲愛買獨家販售迷客夏牧場冰淇淋、福源醬好花生牛奶冰淇淋。（圖／業者提供）

這2款冰淇淋去年7月起才正式在全台迷客夏門市提供販售，不過即日起量販通路也買得到了，愛買宣布獨家引進團購美食現貨，不僅有今年最夯的「綠野農莊迷你炸雞球」（提醒巨城店未販售）、人氣零嘴「澎湖正一奶油花生酥」，再來就是迷客夏的牧場冰淇淋，以及吃得到花生顆粒及濃郁花生醬的「福源醬好花生牛奶冰淇淋」，即日起正式開賣。

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