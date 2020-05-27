麥當勞、屈臣氏、意舍酒店明搶先發「5300元現金抵用券」！全台限量250萬本

▲麥當勞發放250萬份現金抵用券。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

國內新冠肺炎疫情趨緩，緊接著將進入振興經濟階段，人氣連鎖速食霸主「麥當勞」今（27）日就宣佈，明（28）日起至31日連續4天發放250萬份「現金抵用券」，只要在麥當勞、屈臣氏實體門市消費，隨餐即附贈一本價值5300元的抵用券，數量有限、送完為止。

消費愈多愈划算！麥當勞攜手屈臣氏、amba意舍酒店，推出總價值高達5300元的現金抵用券，內含200元麥當勞抵用金、100元屈臣氏抵用金、 2000元amba意舍酒店餐飲抵用金以及3000元amba意舍酒店住宿抵用券，全台限量只有250萬本。

這次以聯合振興優惠方式，一次滿足美食、藥妝、住宿需求，明（28日）起只要於麥當勞門市消費，提醒不含醬料包，買1支蛋捲冰淇淋或是1杯可樂、無糖綠茶，通通隨餐附贈1本現金抵用券，另至屈臣氏消費也可領取，使用期限則在6月3日至30日止。

▲早餐時段消費滿百可使用10元抵用券。

▲一般時段消費滿200可使用20元抵用券1張，以此類推。



至於該如何使用麥當勞現金抵用券？於麥當勞早餐時段凡現金消費滿100元，即可使用1張10元抵用券，一般時段現金消費滿200元則可使用1張20元、滿400元可使用2張，以此類推。提醒麥當勞現金抵用券共12張，含10元4張、20元8張，總價值200元。麥當勞餐廳櫃台、得來速及McCafé旗艦專櫃均可適用，不適用於麥當勞歡樂送、數位自助點餐機，部分百貨、商場及特殊餐廳則不適用也不發放。

【你可能也想看】

►阿中部長神秘「消失2小時」爽嗑黑鮪魚大餐！屏東「佳珍海產」3大必吃菜先看

►通通喝得到爆量芒果丁！大苑子、鮮茶道超邪惡「芒果聖品」消暑登場

►哪一杯還沒入手？「5月最新手搖飲」清單來了 好拍夢幻款、浮誇爆量款都有

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來

►過期的票券只能丟掉嗎？快來兌換東森幣復活你的錢