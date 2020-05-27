阿一鮑魚米其林粽搶進網購　老字號名店可「自由配大組數」

▲東森購物端午粽預購即日起開跑。（圖／翻攝自東森購物網）

記者洪菱鞠／台北報導

民眾開始物色各家粽子，端午節粽子早鳥預購潮現，網購業者精選各式南北好粽準備衝一波買氣，除了有往年熱銷的老字號名店或得獎推薦的人氣粽，知名餐廳的頂級粽也是今年強打重點之一，讓消費者在家吃粽子能嚐到米其林、五星級等美味。網購粽子另主打「自由配大組數」，可滿足一家人的不同喜好。

東森購物即日起推出現貨+預購端午粽子，特別精選香港米其林品牌阿一鮑魚的端陽鮑粽饗宴組、極致海鮮餐飲品牌頂鮮101干貝福臨小湘粽、大嬸婆野薑花素粽、黑橋牌黑豬香腸粽以及寶來發紫米豆沙粽、珍好食椰香芋頭紫米粽等10大好粽，於旗下電視購物頻道與及購物網開賣，強打米其林、五星級、平價款等各式美味粽，要一次滿足消費者味蕾，而部分預購商品下單後，將安排於6/17～6/23間出貨。

▲東森購物嚴選頂鮮101干貝福臨小湘粽口碑人氣組，東森價1,580元。

momo購物網「端午粽香」5折起活動開跑，今年端出六福皇宮五星伊比利豬海陸粽、獨家青葉台菜養生福氣粽、竹南懷舊鮮嫩竹筍粽、億長御坊經典系列湖州粽、黑橋牌端陽吉祥粽禮盒等百大名店粽子搶市，主打餐廳飯店以及歷年銷售基本盤的老字號名店，免排隊就能入手品嚐，同時推出10顆起跳的「自由配大組數」粽子組，如竹南懷舊肉粽任選12入組、南門市場立家熱銷綜合粽任選10入組，讓消費者可依據口味喜好量身訂製購買組合，預估粽子買氣可較去年同期成長3成。

▲嘉義福源栗子干貝肉粽。（圖／生活市集提供）

生活市集推出「五月五慶端午」專區，精選各式好粽、必買禮盒等近百項人氣夯品，不限消費金額全面免運費，最低下殺4.7折起。此外，進一步觀察發現，今年站上以傳統台灣粽、湖州粽連續兩年蟬聯最熱賣口味，熱銷單價落在每顆35～100元，包含嘉義福源、南門市場立家、鬍鬚張、呷七碗等老字號名店商品皆躍升人氣商品，從5月份銷售狀況來看，「嘉義福源栗子/干貝肉粽」為今年的人氣黑馬，近一週整體銷售超過400粒，一舉拿下熱賣冠軍。