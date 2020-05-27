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「閏月豬腳麵線禮盒」用APP輕鬆訂　新光三越推5老店名粽一次買齊

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▲2020百貨端午節。（圖／新光三越、南紡購物中心提供）

▲新光三越搶先開放端午節禮盒預購。（圖／新光三越、南紡購物中心提供，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

隨著時序進入盛夏，6月即將迎來端午節，百貨通路也紛紛推出端午節禮盒預購服務，新光三越去年集結各地名粽，推出自組禮盒，大買1000多組，今年也以「地方特色食材」，用5間在地老店粽子推出獨家盒裝；南紡購物中心也推出獨家「一口粽」相關商品，強調竹葉棉繩都通過檢驗，主打健康牌。

▲2020百貨端午節。（圖／新光三越、南紡購物中心提供）

▲新光三越獨家推出台灣特色食材粽禮盒，包括海瑞摃丸龍丸粽、竹南懷舊肉粽鮮嫩竹筍粽、大甲王記荷葉雞腿粽、龐家肉粽台灣紅藜黑米粽、熊家豬腳豬腳粽，再搭配萬華惠安四神湯，售價990元。

除端午節商品推出預購之外，今年適逢閏四月，有出嫁女兒買豬腳麵線回娘家給父母添壽習俗，正好也與端午節檔期同期，新光三越順勢推出多款「閏月豬腳麵線禮盒」，讓沒時間採買的女性也能直接購足，開放特定品項包括成家小館、果貿吳媽家Ｘ千拌面聯名等特定禮盒，在APP與美麗台上架，使用手機即可訂購甚至送到家。

▲2020百貨端午節。（圖／新光三越、南紡購物中心提供）

▲屏東熊家萬巒豬腳麵線禮盒，售價770元。

▲2020百貨端午節。（圖／新光三越、南紡購物中心提供）

▲三重五燈獎富貴豬腳麵線禮盒，售價650元。

新光三越表示，端午節預購商品從去年的74項，今年擴大到104項，而粽子、豬腳、甜點等3大類商品為今年重頭戲，粽子以地方在地食材為主打，搭配飯店高端粽子禮盒讓民眾選擇，今年甜品則由「珍珠奶茶」、「芋頭」2大口味為主題，包括一福堂、香帥蛋糕、連珍與台灣茶奶茶等名店都可選，其中80%為新登場，滿足民眾想嚐鮮的心情。

▲2020百貨端午節。（圖／新光三越、南紡購物中心提供）

▲台灣茶奶茶珍珠玉頭蛋糕捲禮盒，售價599元。

位於台南的南紡購物中心購物平台，也推出獨家「一口粽」，品項包括干貝一口粽、招牌風味一口粽、豬肉原味一口粽及素食原味一口粽等，強調食材不使用任何添加物，即便竹葉、棉繩也都通過嚴格檢驗，另有鳳梨酥、農產禮盒、大師兄手工蛋捲禮盒等多樣商品，可直接至網購平台選購。

▲2020百貨端午節。（圖／新光三越、南紡購物中心提供）

▲南紡購物中心推出一口粽相關商品，不怕熱量高。

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