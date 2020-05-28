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Galaxy Fold 2傳進入量產階段！　外媒曝能防水防塵、最快9月上市

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▲▼三星Galaxy Fold。（圖／達志影像／美聯社）

▲Galaxy Fold 2有望於今年下半年與Galaxy Note 20系列一同亮相。圖為三星Galaxy Fold。（圖／達志影像／美聯社）

記者王曉敏／綜合報導

去年外界期待著三星新一代摺疊手機Galaxy Fold，卻等來了Galaxy Z Flip，而近日有消息指出Galaxy Fold 2有望於今年下半年與Galaxy Note 20系列一同亮相。據韓國媒體hankooki的報導，三星已開始批量生產Galaxy Fold 2，最快於8月亮相，並於9月上市。

科技新聞網站《GSMArena》報導，內部人士認為，Galaxy Fold 2將會與Galaxy Z Flip相同採用超薄玻璃（Ultra-Thin Glass，UTG）螢幕。且雖然螢幕更新率將升級至120Hz，但成本有望較上代更低。市場預期，Galaxy Fold 2的出貨量將達250萬至300萬支，較Galaxy Fold多得多。

本周有報導指出，世界知識產權組織（WIPO）日前已通過一項三星專利，旨在為「採用鉸鏈結構的電子設備」提供防水結構，外媒推測，這透露Galaxy Fold 2可能會具備IP防塵防水等級。不過具體如何仍待三星發表。

《Phone Arena》指出，與Galaxy Z Flip不同，Galaxy Fold 2將是一款真正的旗艦手機。預計將有著7.59吋的主螢幕及6.23吋的外部螢幕，且不同於上代，Galaxy Fold 2會將搭載打孔螢幕來放置前置鏡頭，也就是O-Infinity的設計，並預計將可支援S Pen手寫筆。

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