「閨蜜門」風波未止！三星掌門李在鎔涉非法繼承　檢方傳訊說明

▲李在鎔目前為三星集團實際控制人。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊庭蒝／綜合報導

南韓檢方26日傳訊韓國三星電子副會長、三星集團實際掌門人李在鎔，懷疑在繼承三星集團經營權的歷程中，涉嫌將旗下子公司三星物產（Samsung C&T）和第一毛織（Cheil Industries）的財務灌水推動2間子公司合併，以利鞏固接班人之位。李在鎔在當地時間26日早上8點接受聆訊，對此三星電子（Samsung Electronics）並沒有做出相關的回應。

李在鎔多次官司纏身，在2016年才因捲入韓國前總統朴槿惠的「閨蜜門」干政事件，涉嫌行賄433億韓元，以利2間子公司的合併案能順利通過，一度遭到判刑而坐牢；今年5月又因接班過程中存在的違法行為和工會問題等，舉行記者會向全體國民道歉。

Samsung heir Jay Y. Lee was questioned by prosecutors about a controversial 2015 merger and alleged accounting fraud that they said may have helped him advance his succession-planning agenda https://t.co/ffHV3jHKGu pic.twitter.com/xgaQAADF4c — Reuters (@Reuters) May 26, 2020

根據《路透社》報導，南韓融監督院（FSS）曾針對三星生物製藥（Samsung Biologics）在2015年的市值增加36.4億美元（約台幣1092億元）提出質疑，導致檢察官著手調查後發現，當時的最大股東李在鎔涉嫌將財務灌水，藉此推動三星物產和第一毛織的合併案，營造繼承的有利環境。

現年52歲的李在鎔，父親是韓國首富、三星集團第二代掌門人李健熙。 李在鎔2012年被任命為三星電子副會長。2014年，父親李健熙因心肌梗塞入院治療，之後一直昏迷至今。

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