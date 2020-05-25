Galaxy Home胎死腹中？　三星官網撤除產品相關內容

▲Galaxy Home Mini。（圖／三星提供）

記者謝仁傑／綜合報導

三星家居智慧音響Galaxy Home Mini今年在韓國做為旗艦手機Galaxy S20系列的贈品，然而三星可能不打算獨立發展銷售該產品。官網已默默將Galaxy Home的相關產品介紹撤除，估計是在衡量市場獲利機會不高後，而捨棄該產品項目。

事實上，由於Amazon和Google的智慧音響幾乎佔據了整個市場，使得該市場也漸趨飽和，甚至連蘋果的HomePod在競爭上都顯得相當吃力，估計三星即便推出Galaxy Home也很難佔有一席之地。因此，Galaxy Home可能會像Gear VR一樣胎死腹中。

Galaxy Home在2018年與Galaxy Note 9一起推出，主打語音助理Bixby的自然互動模式，不過Bixby缺乏其他語音助理具有的多功能性，且缺乏與其他應用程式的兼容性，卻是競爭對手Google Assistant和Amazon Alexa都擅長的領域，這讓許多人對Bixby的廣泛實用性提出質疑。

儘管三星目前尚未對於未來是否繼續發展Galaxy Home做出回應，但同樣也沒有對於準備讓該產品進入市場做出正面回應。不過三星的Bixby語音助理功能，估計還是會在手機、平板與電視等產品持續發展。

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