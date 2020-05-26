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視障者的福音！　三星AI助手Bixby Vision新增3項輔助功能

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▲。（圖／取自phoneArena）

▲三星在語音助理Bixby上新增3項功能。（圖／取自phoneArena）

記者謝仁傑／綜合報導

三星決定放棄Gear AR與Galaxy Home之後，將重心放在語音助理Bixby上，宣布新增3項輔助功能到Bixby Vision上，可以在具有Bixby語音助理和Bixby Vision 3.5或更高版本的Galaxy設備上使用。

3項專門設計的輔助功能包括快速閱讀功能（Quick Reader）、景像描述功能（Scene Describer）和顏色檢測功能（Color Detector），可協助視礙者在使用Galaxy設備時更方便。

快速閱讀可以支援即時閱讀，是針對視障用戶的一項重大改進，且它還能識別1,000多種常見的項目，並支援57種語言；景像描述能為用戶提供圖像描述，例如拍下的場景和下載的圖片，讓用戶更容易識別及克服導航障礙；顏色檢測能協助一些色弱或色盲用戶區分顏色，在手機的鏡頭掃描過之後，會將掃描到的顏色告知用戶，共可以識別33種顏色。

據外媒《phoneArena》報導，快速閱讀和顏色檢測功能已可廣泛使用，但景像描繪功能目前僅限制在某些特定市場上。

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