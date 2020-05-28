「一命賠一命」硬上女友還傳訊恐嚇　她心軟原諒...恐怖情人獲緩刑

▲呂男「硬上」女友後，還因50萬元的金錢糾紛，傳訊恐嚇，但女友選擇原諒，法官判呂男緩刑。（示意圖／免費圖庫pixabay）

記者孫于珊／台北報導

一名建築工程工務經理呂男「硬上」女友蓓蓓（化名）後，還因50萬元的金錢糾紛，傳訊恐嚇蓓蓓快還錢，不然就要付出「身體代價」，衝到她家做愛、甚至一起死等，被依強制性交罪及恐嚇危害安全罪起訴。由於蓓蓓選擇原諒，台北地院給予呂男緩刑5年，應向公庫支付10萬元。可上訴。

判決指出，呂男於2019年2月17日晚間9 時許，開車載送蓓蓓至北市自身住處房間休憩，不料到了凌晨1時許，呂男竟不顧蓓蓓已口頭表示不願意發生性行為，仍強行脫去蓓蓓的內外褲，強制性交得逞，事後蓓蓓單獨搭乘計程車離去。

之後連續2天，呂男想到曾交付50萬元予蓓蓓而心有未甘，竟在凌晨不停以LINE傳送「快還錢都跟你沒關系！別逼我」、「我可以跟你同歸於盡！」、「玉石俱焚」、「你知道我做得到！」、「沒打架算客氣了！」、「我還沒有找我同梯的找人來」、「我敢亂表示我有實力」、「我酒醉什麼事都做幹的出來」、「你只要一次沒給我，我就要在你家跟你做愛」、「你今天最好不要回家」、「你一關燈我就衝進去」、「我很有興趣跟你一起死」、「不會讓你好過」、「一命賠一命」、「你家變凶宅」等訊息恫嚇，使蓓蓓心生畏懼，報警處理。

法官指出，呂男在性交過程中，並無使用暴力等手段壓制傷害蓓蓓身體，且呂男犯後已坦承犯行，並與蓓蓓達成和解，蓓蓓也表明願意原諒呂男不再追究，要撤回所有告訴，希望法院輕判。

法官審酌呂男無前科，及其犯罪動機、手段及所生危害程度等一切情狀，依呂男犯強制性交罪，判1年10月徒刑，又犯恐嚇危害安全罪，判拘役40日，得易科罰金4萬元。緩刑5年，緩刑期內付保護管束，並應向公庫支付10萬元。

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