傳訊恐嚇女醫「想上雜誌」　生技公司女總經理判刑定讞

▲女子懷疑偷情的男醫師另與女醫師交往，傳簡訊恐嚇。此為示意圖。（示意圖／取自免費圖庫pakutaso）

記者吳銘峯／台北報導

台北市某知名婦產科張姓女醫師，日前遭人傳訊息「以前當小三，現在淪為小四還好意思來嗆聲，那麼想上雜誌」，女醫師報警後，查出是另名盧姓醫師的外遇對象、某生技公司洪姓女總經理，誤以為女醫師介入她的感情，才傳訊恐嚇。最高法院審理後，依照「恐嚇危害安全罪」，處拘役20日，得易科罰金2萬元定讞。

判決指出，洪女與已婚的盧姓男醫師發生婚外情，但洪女懷疑與盧男同醫院的張姓女醫師，疑似介入她的感情。洪女在2016年11月20日凌晨1時22分許，在新北市盧男的住處，以盧男手機，傳送「盧瑞華中午回來想跟我做愛，連碰都不想那讓碰，你也很可憐，當人妻不好好當，帶著兒女去投靠別人的老公，還當自己的老公叫，以前當小三，現在淪為小四還好意思來嗆聲，那麼想上雜誌。我是可以成全的喔！○○醫院○○科醫師張○○……順便告訴盧○○我不是吃素的，我等著他來找我。」

女醫師認為洪女知道自己的個人資料，深感恐懼，因此報警提告。檢警循線逮捕洪女，並以「恐嚇危害安全罪」提起公訴。法院審理時，洪女否認具有恐嚇犯意，辯稱自己是「宣示主權」，要向女醫師傳達她現在跟盧男交往，自己是小三，女醫是小四，並無恐嚇女醫名譽之意思。一審法院採信，判決洪女無罪。

但案件上訴二審後，台南高分院認為，若以通姦之事由公諸媒體，依一般社會通念，已直接招致行為悖離公序良俗之人格否定，讓女醫師受有不名譽之危害，故洪女確實有罪。考量她犯後並未向女醫師道歉、和解，台南高分院因此將她改判拘役20日，得易科罰金2萬元。案經上訴第三審，最高法院28日駁回上訴定讞。

此外，洪女先前也傳送盧男家的多張照片給女醫師，還標註「張小姐這個地方你應該不會覺得陌生吧！」另外也傳送新聞報導「已婚醫生劈腿2護士，小三賠元配10萬元，小四免了」的連結給予女醫師，這部分最高法院認為無關恐嚇，不另為無罪諭知。