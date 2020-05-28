他好奇哪位YouTuber不營利「只單純娛樂觀眾」　網憶「已故清流」哭了

▲YouTube幾乎是人人都會使用到的影音平台。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者張嘉晏／綜合報導

YouTuber是時下最流行的新興行業之一，不少學生都以此為未來志向。有網友就好奇，全職YouTuber大多收入來自平台的廣告收益，但是否有創作者「只是單純娛樂大眾而不開盈利」？對此，鄉民們不約而同地懷念起已故網紅「光頭哥哥（陳俊傑）」。

有網友在PTT八卦板上發文，他表示現在YouTuber眾多，經營頻道也算是一個全職工作，不過創作者們最怕的應該就是被官方平台「黃標」，會直接影響他們的廣告收益。對此原PO也好奇，在這個圈子裡，是否有YouTuber是完全不營利，只單純發片娛樂觀眾的呢？

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貼文一出，不少網友直覺想起已故的光頭哥哥，「光頭葛格QQ」、「光頭哥哥，過世了才發現有多良心」、「光頭哥哥還會祝大家生日快樂」。

▲光頭哥哥讓「母湯」成為網路流行用語。（圖／翻攝自twitch）

另外，也有不少人提及其他創作者，「好和弦似乎沒開營利，但他的影片不能算娛樂大家的」、「超直白」、「梅川伊芙超優質」、「梅川伊芙大推」。

事實上，光頭哥哥生前會定期在平台Twitch上直播，是少數不開斗內（Donate）的直播主，被外界譽為「直播界清流」。然而去年11月他因為多重器官衰竭病逝，大批粉絲十分不捨，有近500人到告別式上致意、悼念，排隊人龍一度長達200公尺。

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