同事打卡沒你！「辦公室孤獨表」LV10慘炸…邊緣人認定　網笑歪樓：爽缺齁

▲沒和同事打好關係，上班時的孤獨常常讓人很無力。（示意圖／pakutaso）

網搜小組／鄺郁庭報導

成為社會新鮮人後，許多人就成為辦公室一族，除了把工作做好，怎麼跟同事相處也是一門學問。就有網友在PTT的WomenTalk板上發起閒聊，分享他在臉書上看到的「國際上班族孤獨等級表」，好奇大家從一到十是哪一等級。看完選項後，原PO卻也忍不住苦笑，「如果每一級都達到，要是我應該也待不下去了。」

原PO文中表示，他在臉書上看到「辦公室孤獨等級」，看完每個級數後，他忍不住直說，如果每一級都達到，他應該也待不下去，「我覺得在苦悶的上班日，揪同事一起吃吃喝喝，才會愉悅啊！」看看這個表，等級從一到十，數字越大就越孤獨，條件分別如下：

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第一級：在辦公室總覺得格格不入

第二級：團購、訂飲料，就是沒揪你

第三級：每天中午都是一個人吃飯

第四級：下班總是一個人走

第五級：休假時，沒人能幫你代理工作

▲想休假卻找不到人代理工作嗎？你已經到達第五級了啊 QQ（示意圖／Pakutaso）

第六級：同事聊得哈哈大笑，你開口就安靜

第七級：同部門同事出遊、吃飯打卡總沒有你

第八級：待了一年，但在辦公室裡沒有好朋友

第九級：主管、同事總是叫不出你名字

第十級：除了人資，沒人知道你離職了

貼文吸引其他網友熱論，「順序要換一下吧，一個人吃飯、一個人走跟沒有好朋友明明很常見」、「除了五以外其他都還好吧，想在公司交朋友小心被捅」、、「第一級到第四級是還在上學嗎 = = 怎麼不還加一級一個人上廁所」、「如果邊緣還好，但這描述已經是被討厭了吧」、「八很常見吧？又不是每個工作都有值得交友的同事。」

還有人則是留言笑說，「第十點一定是爽缺，羨慕」、「為什麼看到第十點笑了」、「第九級是名字多難記」、「第十一級：離職連人資都不知道」、「十一級，沒去上班領乾薪過爽爽都沒人發現」、「九跟十不可能啦！離職交接都要簽收，瞬間大家都知道你要離職。」