繼續領補助！親戚想借名開戶「怕存款太多被取消」　網曝恐怖後果：母湯阿

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者周亭瑋／綜合報導

一名網友日前聽母親轉述，表姊想繼續領政府補助金，竟然有意要借她的名字去開戶，而且這已不是頭一遭，之前阿姨就是把錢存在母親戶頭裡，害她多繳了7萬塊錢的學貸。對此，鄉民不禁傻眼，直言「出事就麻煩了！」

網友在PTT發文提到，母親前天轉述說，表姊打算把自己的一些存款移到別的戶頭，因為有持續在領政府補助，怕存款太多、資格不符就無法領了，所以想借她的名字去開戶。

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網友接著哀怨道，「其實這不是第一次了，之前她媽就已經把她自己的錢存在我媽的戶頭裡，害我大學時不能申請學費減免，現在要多還7萬塊的學貸，她也完全不會覺得不好意思。我媽說，阿姨怕別人發現她戶頭很多錢，拜託...她不講誰會知道？到底為什麼她們母女那麼喜歡把錢存在別人戶頭裡啊？」

▲示意圖，與本文無關。（圖／ETtoday資料照）

另外，原po表示，對方只是一般上班族，在提出想法時，也有說存摺、印章要放她那，所以最後她並沒有答應。

對此，鄉民們都覺得十分離譜，紛紛回應「她是詐騙集團的嗎」、「出事妳就被牽連」、「這就人頭帳戶啊」、「存摺印章都想拿走也太明目張膽了吧」、「叫她領出來藏家裡不就好了」、「這種吃力不討好的還不快跑」、「扣繳憑單查得到收入所得」、「我有遇過出事的，後悔都來不及了」、「這就是洗錢......」。

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